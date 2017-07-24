Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Транзит газа рухнул, Украина испугалась: зовет Европу - СМИ
Петербургского гинеколога наказали за выдуманные беременности
В заблокированном прицепе в США от обезвоживания погибли мигранты
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
20-летняя невеста Никиты Преснякова устроила девичник (фото)
Почему отмена роуминга может сделать мобильную связь дороже ФАС дала операторам две недели на отмену роуминга внутри страны
Умер 88-летний Клод Риш
Джонни Депп купил диван из шоу Кардашьянов в подарок дочери
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
СМИ: Малороссия отказалась от государственного украинского языка
СМИ: Истребители РФ сбили сверхзвуковую ракету
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
В Киеве заявили о прорыве ополчением позиций ВСУ — СМИ
Ученые США говорят почему Путин поддерживает Асада
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
11:13 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Генпрокуратура проинформировала правительство о сокращении омуля на Байкале

Причина в усилении антропогенного воздействия человека.

Источник: IrkutskMedia.ru

Генеральная прокуратура РФ проинформировала правительство России о сокращении запасов рыбы в озере Байкал и предложила увеличить число объектов, подпадающих под экологический надзор. Причиной этому называется незаконный промысел и «усиление антропогенного воздействия». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС.

Генпрокуратура отмечает, что зачастую не соблюдаются ограничения хозяйственной деятельности в нарушение федерального закона «Об охране озера Байкал» и постановления правительства РФ о перечне видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, о чем свидетельствуют проверки, проведенные в 2015—2016 годах.

«Сокращение рыбных запасов озера Байкал, особенно запасов байкальского омуля связано также и со свалками и сточными водами», — говорится в сообщении.

Министерству природных ресурсов и экологии Иркутской области поручено разработать до 2018 года региональную программу обращения с отходами, включив в нее строительства пунктов приема сточных вод и мусора с судов.

Прокуратура выявила также факты использования подземных вод без лицензий на недропользование, самовольную застройку, а также негативным фактором на Байкале стали и ежегодные лесные пожары.

В Генпрокуратуре также отметили, что несколько лет не уточняется перечень объектов, подлежащих экологическому надзору в Иркутской области. В соответствующий приказ Минприроды РФ от 2010 года изменения не вносились с 2013 года, что препятствует исполнению контроля водопользователей, осуществляющих в значительных объемах забор воды и ее реализацию населению. В этой связи Генпрокуратура предложила правительству РФ поручить Минприроды «дополнить перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на территории Иркутской области и подлежащих государственному экологическому надзору».

Напомним, что все законопроекты в отношении Байкальской природной территории должны проходить тщательный мониторинг и экспертную оценку. Об этом сказал депутат ГД РФ Сергей Тен на очередном заседании Межфракционной рабочей группы «Байкал», в работе которого приняла участие председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева. В повестке значились вопросы об итогах выездного заседания МРГ «Байкал» в Иркутске, степень участия группы в Международном форуме «Байкал как участок всемирного природного наследия: 20 лет спустя» в Улан-Удэ и в Байкальском экологическом водном форуме в Иркутске, который пройдет в сентябре. Утверждены планы работы на осеннюю сессию и выездных мероприятий по трем регионам (Бурятия, Забайкальский край, Иркутская область) до конца 2017 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Национальный родительский комитет возмущен ситуацией на комбинате питания Иркутска
МВФ подтвердил прогноз о восстановлении российской экономики
СМИ: Siemens подумывает о кадровых перестановках из-за скандала
В Госдуму внесут проект о занятии предпринимательством с 14 лет
«Закон Яровой» грозит операторам из РФ штрафами со стороны ЕС
«Мегафон» готов оспорить требование ФАС о тарифах для операторов
Совет судей оценил свадьбу дочери коллеги в Краснодаре
Авиакомпания iFly пообещала со вторника летать без задержек
Спорт
«Спартак» забуксовал на старте. В чем причины Если отталкиваться исключительно от результата, чемпион России провалил стартовый отрезок, и другого слова тут не подберешь
Авто
В России готовится масштабная реформа регистрации автомобилей Одним из главных нововведений станет возможность получения номеров и СТС при покупке новой машины у автодилеров
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Секс-символы с Востока: главные турецкие актеры Сладкие, как рахат-лукум, и горячие, как солнце Антальи, эти актеры из Турции покорили сердца зрительниц со всего мира. «Кино Mail.Ru» представляет рейтинг самых красивых мужчин турецкого экрана
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Россиянам разрешили прописку на дачах
Московские квартиры стали рекордно доступными
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь