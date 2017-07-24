Генпрокуратура проинформировала правительство о сокращении омуля на Байкале

Источник: IrkutskMedia.ru

Генеральная прокуратура РФ проинформировала правительство России о сокращении запасов рыбы в озере Байкал и предложила увеличить число объектов, подпадающих под экологический надзор. Причиной этому называется незаконный промысел и «усиление антропогенного воздействия». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС.

Генпрокуратура отмечает, что зачастую не соблюдаются ограничения хозяйственной деятельности в нарушение федерального закона «Об охране озера Байкал» и постановления правительства РФ о перечне видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, о чем свидетельствуют проверки, проведенные в 2015—2016 годах.

«Сокращение рыбных запасов озера Байкал, особенно запасов байкальского омуля связано также и со свалками и сточными водами», — говорится в сообщении.

Министерству природных ресурсов и экологии Иркутской области поручено разработать до 2018 года региональную программу обращения с отходами, включив в нее строительства пунктов приема сточных вод и мусора с судов.

Прокуратура выявила также факты использования подземных вод без лицензий на недропользование, самовольную застройку, а также негативным фактором на Байкале стали и ежегодные лесные пожары.

В Генпрокуратуре также отметили, что несколько лет не уточняется перечень объектов, подлежащих экологическому надзору в Иркутской области. В соответствующий приказ Минприроды РФ от 2010 года изменения не вносились с 2013 года, что препятствует исполнению контроля водопользователей, осуществляющих в значительных объемах забор воды и ее реализацию населению. В этой связи Генпрокуратура предложила правительству РФ поручить Минприроды «дополнить перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на территории Иркутской области и подлежащих государственному экологическому надзору».