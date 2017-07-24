«Покровку-life» в Красноярске построили в обход закона

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Строительная компания «Арбан» незаконно получила участки земли под строительство одного из домов жилого комплекса «Покровка-life». К такому выводу пришел Арбитражный суд Красноярского края, рассмотрев иск краевого прокурора к департаменту муниципального имущества и земельных отношений Красноярска и застройщику.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что дом № 2 в ЖК «Покровка-life» построен на земле, которая не предназначалась для этих нужд. К тому же, ее не должны были продавать компании «Арбан» без проведения торгов, как это было сделано.

Как пояснили в департаменте, собственник капитальных строений имеет право приватизировать землю под ними без каких-либо дополнительных процедур. А «Арбан» в 2013 году купил права собственности на несколько малоэтажных домов, которые и располагались на участке, о котором идет речь.

Правда, подав заявление на приватизацию земли под этими строениями, ее будущие собственники самостоятельно изменили вид ее разрешенного использования.

Во всем этом прокурор края усмотрел нарушение Земельного кодекса РФ. И суд поддержал его, аннулировав договоры купли-продажи заявленных участков и постановив компании «Арбан» заплатить за них городу 50 млн рублей.

Строители с таким решением не согласны и уже готовят апелляцию.

«Права на эту землю у нас были еще до покупки, — говорят в компании, — она была у нас в аренде до 2018 года».

И добавляют, что тяжба вокруг «Покровки-life» идет уже 4 года и ее инициатором является компания «Сибиряк», принадлежащая известному бизнесмену и депутату горсовета Владимиру Егорову. Он, в свое время, тоже хотел строить на этом участке, но право досталось «Арбану».

«Надо понимать, — говорят в “Арбане”, — что даже если мы проиграем апелляцию, строительство не остановится: 50 млн рублей — не существенная сумма для компании и проекта стоимостью 4,2 млрд рублей».