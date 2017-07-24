Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезда мирового хоккея рассказал про отказ от гражданства России
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Умерла известная экс-ведущая «Доброго утра» Миронова
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Первые женщины-рекордсмены в истории мировой авиацииИх истории - к 120-летию со дня рождения легендарной летчицы Амелии Эрхарт.
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде
Шарлиз Терон на премьере «Взрывной блондинки»
В мире появился новый автопроизводитель
В Китае вокруг рекламы Audi разгорелся скандал
СМИ: Малороссия отказалась от государственного украинского языка
СМИ: Истребители РФ сбили сверхзвуковую ракету
20-летняя невеста Никиты Преснякова устроила девичник (фото)
Влюбленная пара из России прославилась на весь мир (фото)
В Киеве заявили о прорыве ополчением позиций ВСУ — СМИ
Ученые США говорят почему Путин поддерживает Асада
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
11:06 (мск), источник: Newslab.ru

«Покровку-life» в Красноярске построили в обход закона

Строительная компания «Арбан» незаконно получила участки земли под строительство одного из домов жилого комплекса «Покровка-life». Теперь им придется заплатить за них городу 50 млн рублей.

Источник: Reuters

Строительная компания «Арбан» незаконно получила участки земли под строительство одного из домов жилого комплекса «Покровка-life». К такому выводу пришел Арбитражный суд Красноярского края, рассмотрев иск краевого прокурора к департаменту муниципального имущества и земельных отношений Красноярска и застройщику.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что дом № 2 в ЖК «Покровка-life» построен на земле, которая не предназначалась для этих нужд. К тому же, ее не должны были продавать компании «Арбан» без проведения торгов, как это было сделано.

Как пояснили в департаменте, собственник капитальных строений имеет право приватизировать землю под ними без каких-либо дополнительных процедур. А «Арбан» в 2013 году купил права собственности на несколько малоэтажных домов, которые и располагались на участке, о котором идет речь.

Правда, подав заявление на приватизацию земли под этими строениями, ее будущие собственники самостоятельно изменили вид ее разрешенного использования.

Во всем этом прокурор края усмотрел нарушение Земельного кодекса РФ. И суд поддержал его, аннулировав договоры купли-продажи заявленных участков и постановив компании «Арбан» заплатить за них городу 50 млн рублей.

Строители с таким решением не согласны и уже готовят апелляцию.

«Права на эту землю у нас были еще до покупки, — говорят в компании, — она была у нас в аренде до 2018 года».

И добавляют, что тяжба вокруг «Покровки-life» идет уже 4 года и ее инициатором является компания «Сибиряк», принадлежащая известному бизнесмену и депутату горсовета Владимиру Егорову. Он, в свое время, тоже хотел строить на этом участке, но право досталось «Арбану».

«Надо понимать, — говорят в “Арбане”, — что даже если мы проиграем апелляцию, строительство не остановится: 50 млн рублей — не существенная сумма для компании и проекта стоимостью 4,2 млрд рублей».

По данным системы «Контур. Фокус», в 2015 году компания «Арбан» показала чистый убыток в 29,8 млн рублей (более поздних данных найти не удалось).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Водителя-алкоголика посадили под домашний арест
МВФ подтвердил прогноз о восстановлении российской экономики
СМИ: Siemens подумывает о кадровых перестановках из-за скандала
В Госдуму внесут проект о занятии предпринимательством с 14 лет
«Закон Яровой» грозит операторам из РФ штрафами со стороны ЕС
«Мегафон» готов оспорить требование ФАС о тарифах для операторов
Совет судей оценил свадьбу дочери коллеги в Краснодаре
Авиакомпания iFly пообещала со вторника летать без задержек
Спорт
«Спартак» забуксовал на старте. В чем причины Если отталкиваться исключительно от результата, чемпион России провалил стартовый отрезок, и другого слова тут не подберешь
Авто
В России готовится масштабная реформа регистрации автомобилей Одним из главных нововведений станет возможность получения номеров и СТС при покупке новой машины у автодилеров
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Секс-символы с Востока: главные турецкие актеры Сладкие, как рахат-лукум, и горячие, как солнце Антальи, эти актеры из Турции покорили сердца зрительниц со всего мира. «Кино Mail.Ru» представляет рейтинг самых красивых мужчин турецкого экрана
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Россиянам разрешили прописку на дачах
Московские квартиры стали рекордно доступными
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь