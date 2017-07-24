Туристический поток перераспределился с острова Ольхон на юг Байкала

Об этом в июле 2017 года сообщает газета «Байкальские зори». По её данным, официальные власти подтверждают, что спад туристической активности на Ольхоне есть, правда называют его незначительным.

«Раньше Ольхонский район выступал лидером, и большая часть гостей ехала на Малое море или на остров Ольхон. В июне отмечен незначительный спад турпотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Зато прирост есть в Иркутске, Иркутском и Слюдянском районах. Территории постарались привлечь гостей интересными мероприятиями и гибкой ценовой политикой — и это у них получилось», — отмечает руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

Другие причины, которые называют в соцсетях, — нежелания соседствовать с гостями из Китая, которых очень много на Ольхоне, и общего падения платежеспособности населения, до плохой дороги в Хужир.