Туристический поток перераспределился с острова Ольхон на юг Байкала
Часть туристического потока с Ольхонского района перераспределился на юг Байкала, в частности, в Слюдянский район.
Часть туристического потока с Ольхонского района перераспределился на юг Байкала, в частности, в Слюдянский район.
Об этом в июле 2017 года сообщает газета «Байкальские зори». По её данным, официальные власти подтверждают, что спад туристической активности на Ольхоне есть, правда называют его незначительным.
«Раньше Ольхонский район выступал лидером, и большая часть гостей ехала на Малое море или на остров Ольхон. В июне отмечен незначительный спад турпотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Зато прирост есть в Иркутске, Иркутском и Слюдянском районах. Территории постарались привлечь гостей интересными мероприятиями и гибкой ценовой политикой — и это у них получилось», — отмечает руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.
Другие причины, которые называют в соцсетях, — нежелания соседствовать с гостями из Китая, которых очень много на Ольхоне, и общего падения платежеспособности населения, до плохой дороги в Хужир.
Агентство по туризму провело сравнительный анализ загруженности гостиниц и турбаз в Иркутской области в июне 2016 и 2017 годов. Как сообщает