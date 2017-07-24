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10:52 (мск), источник: Baikal-info.ru

Туристический поток перераспределился с острова Ольхон на юг Байкала

Часть туристического потока с Ольхонского района перераспределился на юг Байкала, в частности, в Слюдянский район.

Об этом в июле 2017 года сообщает газета «Байкальские зори». По её данным, официальные власти подтверждают, что спад туристической активности на Ольхоне есть, правда называют его незначительным.

«Раньше Ольхонский район выступал лидером, и большая часть гостей ехала на Малое море или на остров Ольхон. В июне отмечен незначительный спад турпотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Зато прирост есть в Иркутске, Иркутском и Слюдянском районах. Территории постарались привлечь гостей интересными мероприятиями и гибкой ценовой политикой — и это у них получилось», — отмечает руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

Другие причины, которые называют в соцсетях, — нежелания соседствовать с гостями из Китая, которых очень много на Ольхоне, и общего падения платежеспособности населения, до плохой дороги в Хужир.

Агентство по туризму провело сравнительный анализ загруженности гостиниц и турбаз в Иркутской области в июне 2016 и 2017 годов. Как сообщает пресс-служба областного правительства, в целом можно отметить как раз незначительное увеличение среднемесячной загрузки — 44,17% в текущем году против 43% в прошлом. Руководитель агентства напомнила, что наибольшая туристская активность все же начинается с середины июля до середины августа, а окончательные итоги туристского сезона будут подведены в ноябре на основе данных Иркстата. Согласно проведенному агентством опросу в июле-августе, владельцы гостиниц и турбаз региона, в том числе в Ольхонском районе, прогнозируют увеличение потока гостей и более высокую загрузку.

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