В Москве пройдет согласованный властями митинг обманутых дольщиков
Москва. 24 июля. INTERFAX.RU — Администрация парка «Сокольники» согласовала электронную заявку на проведение публичной акции «Всероссийский митинг обманутых дольщиков».
Москва. 24 июля. INTERFAX.RU — Администрация парка «Сокольники» согласовала электронную заявку на проведение публичной акции «Всероссийский митинг обманутых дольщиков».
Как сообщает официальный портал учреждения, организатор мероприятия — инициативная группа дольщиков ЖК «Царицыно». Акция пройдет во вторник, 25 июля, с 19:00 до 21:00. Заявленное количество участников митинга — до 1000 человек.
Площадка для проведения публичных акций в парке «Сокольники» («гайд-парк») расположена на территории Зеленого театра и вмещает до 1,5 тыс. человек. Публичные мероприятия там не могут заканчиваться позже 22:00 и начинаться ранее 7:00.
Ранее заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров заявил, что продолжить строительство ЖК «Царицыно» может новый застройщик.
С учетом того, что граждане выступают против введения в отношении застройщика ЖК “Царицыно” процедуры банкротства, мы пришли к мнению о необходимости понуждения ОАО “МКХ” передать объект новому инвестору добровольно без применения процедуры банкротства.
Планируется, что с новым застройщиком объекта по улице 6-я Радиальная, вл. 7 может быть заключено трехстороннее соглашение.
«Инвестору, который возьмет на себя обязательства по достройке объекта, город готов выдать градостроительный план земельного участка с изменением
В ходе совещания в Москомстройинвесте было отмечено, что еще одной мерой воздействия на застройщика может стать усиление следственными органами работы по уголовному делу по факту вывода денег из стройки.