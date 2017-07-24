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11:06 (мск), источник: Интерфакс

В Москве пройдет согласованный властями митинг обманутых дольщиков

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU — Администрация парка «Сокольники» согласовала электронную заявку на проведение публичной акции «Всероссийский митинг обманутых дольщиков».

Как сообщает официальный портал учреждения, организатор мероприятия — инициативная группа дольщиков ЖК «Царицыно». Акция пройдет во вторник, 25 июля, с 19:00 до 21:00. Заявленное количество участников митинга — до 1000 человек.

Площадка для проведения публичных акций в парке «Сокольники» («гайд-парк») расположена на территории Зеленого театра и вмещает до 1,5 тыс. человек. Публичные мероприятия там не могут заканчиваться позже 22:00 и начинаться ранее 7:00.

Ранее заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров заявил, что продолжить строительство ЖК «Царицыно» может новый застройщик.

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С учетом того, что граждане выступают против введения в отношении застройщика ЖК “Царицыно” процедуры банкротства, мы пришли к мнению о необходимости понуждения ОАО “МКХ” передать объект новому инвестору добровольно без применения процедуры банкротства.
Александр Гончаров
Заместитель председателя Москомстройинвеста

Планируется, что с новым застройщиком объекта по улице 6-я Радиальная, вл. 7 может быть заключено трехстороннее соглашение.

«Инвестору, который возьмет на себя обязательства по достройке объекта, город готов выдать градостроительный план земельного участка с изменением технико-экономических параметров», — отметил Гончаров.

По его словам, это позволит новому застройщику компенсировать затраты на завершение строительства ЖК «Царицыно», а также обеспечить перевод корпуса № 35 в статус жилого.

В ходе совещания в Москомстройинвесте было отмечено, что еще одной мерой воздействия на застройщика может стать усиление следственными органами работы по уголовному делу по факту вывода денег из стройки.

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