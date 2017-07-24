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10:43 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Предприятие «Назаровский хлеб» арендовали за 220 тысяч рублей

Победителем аукциона стала назаровская компания «Сибирский хлеб».

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Предприятие «Назаровский хлеб» сдали в аренду еще одной крупной назаровской фирме «Сибирский хлеб». Стоимость контракта составила 220,5 тыс. рублей в месяц. Выиграв торги, компания получила право на аренду хлебобулочного цеха вместе со всем оборудованием и автопарком.

Как пишет DK.ru, всего на аукцион было подано две заявки — от ООО «Сибирский хлеб» и ООО «Причулымье». Победу одержала первая компания, которая уже продолжительное время предоставляет сырье «Назаровскому хлебу».

Напомним, предприятие по производству хлебобулочных изделий «Назаровский хлеб» начало испытывать финансовые трудности еще в 2016 году. Своим контрагентам компания задолжала 16 млн рублей, а убытки за год составили порядка 10 млн рублей. В результате компания приостановила работу до 10 августа. Сотрудники отправились в вынужденные отпуска, а зарплата им будет выплачиваться частично.

МУП «Назаровский хлеб» — одно из старейших предприятий города. Первую свою продукцию завод выпустил в январе 1961 года. Компания имеет собственную производственную базу и сеть магазинов. Ежедневно сотрудники вырабатывают более 200 наименований продукции. На сайте предприятия указано, что «за время существования комбинат пережил периоды экономических, технических спадов и развития».

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