Предприятие «Назаровский хлеб» арендовали за 220 тысяч рублей

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Предприятие «Назаровский хлеб» сдали в аренду еще одной крупной назаровской фирме «Сибирский хлеб». Стоимость контракта составила 220,5 тыс. рублей в месяц. Выиграв торги, компания получила право на аренду хлебобулочного цеха вместе со всем оборудованием и автопарком.

Как пишет DK.ru, всего на аукцион было подано две заявки — от ООО «Сибирский хлеб» и ООО «Причулымье». Победу одержала первая компания, которая уже продолжительное время предоставляет сырье «Назаровскому хлебу».

Напомним, предприятие по производству хлебобулочных изделий «Назаровский хлеб» начало испытывать финансовые трудности еще в 2016 году. Своим контрагентам компания задолжала 16 млн рублей, а убытки за год составили порядка 10 млн рублей. В результате компания приостановила работу до 10 августа. Сотрудники отправились в вынужденные отпуска, а зарплата им будет выплачиваться частично.