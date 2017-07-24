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10:43 (мск), источник: NewsKo

Средняя зарплата в Пермском крае за январь-май составила 31,2 тыс. рублей

По данным доклада Пермьстата о социально-экономическом положения края, средняя зарплата по Пермскому краю за январь-май составила 31,2 тыс. руб.

Самой низкой средней зарплатой стала оплата деятельности работников гостиниц и предприятий общепита. Она составила 16 тыс. 714 руб., что, впрочем, выше на 8,5%, чем за аналогичный период прошлого года.

Самую высокую зарплату в среднем получают работники добывающей промышленности. Она составляет 51 тыс. 379 руб. Это на 64,7% выше, чем в среднем по краю.

При этом задолженность предприятий края на июль 2017 года составляет более 15 млн руб. Большая часть (7,3 млн) приходится на сельское хозяйство, охоту и услуги в этих областях.

Безработных в крае числится 21 тыс. 393 человек, из них в июне этот статус получили 3 тыс. 757 человек. Однако при этом потребность организаций в работниках на тот же месяц составила 22,5 тыс. человек. На Пермь приходится 38,3% вакансий из этого числа.

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