Средняя зарплата в Пермском крае за январь-май составила 31,2 тыс. рублей
По данным доклада Пермьстата о
По данным доклада Пермьстата о
Самой низкой средней зарплатой стала оплата деятельности работников гостиниц и предприятий общепита. Она составила 16 тыс. 714 руб., что, впрочем, выше на 8,5%, чем за аналогичный период прошлого года.
Самую высокую зарплату в среднем получают работники добывающей промышленности. Она составляет 51 тыс. 379 руб. Это на 64,7% выше, чем в среднем по краю.
При этом задолженность предприятий края на июль 2017 года составляет более 15 млн руб. Большая часть (7,3 млн) приходится на сельское хозяйство, охоту и услуги в этих областях.
Безработных в крае числится 21 тыс. 393 человек, из них в июне этот статус получили 3 тыс. 757 человек. Однако при этом потребность организаций в работниках на тот же месяц составила 22,5 тыс. человек. На Пермь приходится 38,3% вакансий из этого числа.