Около 8,5 млн рублей затратят на ремонт школы в Ростове

Источник: Reuters

Около 8,5 млн рублей затратят на ремонт школы № 104 в донской столице.

Согласно информации из официальных источников, на данный момент в здании образовательного учреждения уже выполнен капитальный ремонт двух классов с заменой окон, пола, дверей и освещения.

Расширены эвакуационные выходы, в коридорах установлены противопожарные перегородки.

Заасфальтирована прилегающая к школе территория.

В настоящее время в здании ведутся ремонтные работы на входной группе, реставрируется лестница.