Около 8,5 млн рублей затратят на ремонт школы в Ростове
В образовательном учреждении планируется, в частности, капитально отремонтировать крышу.
В образовательном учреждении планируется, в частности, капитально отремонтировать крышу.
Около 8,5 млн рублей затратят на ремонт школы № 104 в донской столице.
Согласно информации из официальных источников, на данный момент в здании образовательного учреждения уже выполнен капитальный ремонт двух классов с заменой окон, пола, дверей и освещения.
Расширены эвакуационные выходы, в коридорах установлены противопожарные перегородки.
Заасфальтирована прилегающая к школе территория.
В настоящее время в здании ведутся ремонтные работы на входной группе, реставрируется лестница.
До конца года в школе планируется капитально отремонтировать крышу.