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11:27 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Около 8,5 млн рублей затратят на ремонт школы в Ростове

В образовательном учреждении планируется, в частности, капитально отремонтировать крышу.

Источник: Reuters

Около 8,5 млн рублей затратят на ремонт школы № 104 в донской столице.

Согласно информации из официальных источников, на данный момент в здании образовательного учреждения уже выполнен капитальный ремонт двух классов с заменой окон, пола, дверей и освещения.

Расширены эвакуационные выходы, в коридорах установлены противопожарные перегородки.

Заасфальтирована прилегающая к школе территория.

В настоящее время в здании ведутся ремонтные работы на входной группе, реставрируется лестница.

До конца года в школе планируется капитально отремонтировать крышу.

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