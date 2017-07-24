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11:05 (мск), источник: РИА Новости

МВФ подтвердил прогноз о восстановлении российской экономики

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) в докладе «Перспективы развития мировой экономики» подтвердили тенденцию к восстановлению российской экономики.

Источник: РИА Новости

«Экономика Российской Федерации, по прогнозу, будет постепенно восстанавливаться в 2017 и 2018 годах в соответствии с апрельским прогнозом», — говорится в документе, текст которого размещен на сайте фонда.

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Также без изменений с апреля остались прогнозы по росту ВВП России — на 1,4% в 2017 и в 2018 году. Кроме того, в России и некоторых других странах с формирующимся рынком снижается инфляция.

В апрельском докладе прогноз по России был улучшен по сравнению с январем, когда ожидался рост в 1,1% в 2017 году и 1,2% в 2018.

В целом авторы доклада констатируют набирающее обороты восстановление экономики и рост объемов мирового производства. Общемировой уровень ВВП, по прогнозам МВФ, в 2017 году вырастет на 3,5%, в 2018 году — еще на 3,6. Ожидается, что в среднесрочной перспективе темпы роста снизятся.

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