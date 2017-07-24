МВФ подтвердил прогноз о восстановлении российской экономики

Источник: РИА Новости

«Экономика Российской Федерации, по прогнозу, будет постепенно восстанавливаться в 2017 и 2018 годах в соответствии с апрельским прогнозом», — говорится в документе, текст которого размещен на сайте фонда.

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Также без изменений с апреля остались прогнозы по росту ВВП России — на 1,4% в 2017 и в 2018 году. Кроме того, в России и некоторых других странах с формирующимся рынком снижается инфляция.

В апрельском докладе прогноз по России был улучшен по сравнению с январем, когда ожидался рост в 1,1% в 2017 году и 1,2% в 2018.