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10:56 (мск), источник: РИА Новости

Нотариус не явился в суд по иску «Системы» по доказательствам «Роснефти»

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Нотариус, заверивший переписку менеджеров «Башнефти», представленной «Роснефтью» в башкирский суд в качестве доказательства по иску на 170,6 миллиарда рублей, в очередной раз не явился в Замоскворецкий суд столицы.

Суд рассматривает иск АФК «Система», которая просит отменить нотариальное заверение данной переписки. «Он не явился на заседание лично, но прислал представителя», — сказал его юрист.

АФК «Система» оспаривает нотариальное заверение переписки топ-менеджмента башкирской компании, представленной «Роснефтью» в башкирский суд в качестве доказательства по иску. В связи с этим АФК просила Арбитражный суд Башкирии о приостановке производства по иску «Роснефти» — до решения Замоскворецкого суда.

Представитель «Роснефти», напротив, посчитал присутствие нотариуса необязательным, назвав вопросы заявителя к нему «риторическими». «Бремя доказывания возлагается на заявителя», — напомнил он. Судья решила вернуться к ходатайству о переносе позднее, после исследования других доказательств.

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АФК «Система» оспаривает нотариальное заверение переписки топ-менеджмента башкирской компании, представленной «Роснефтью» в башкирский суд в качестве доказательства по иску. В связи с этим АФК просила Арбитражный суд Башкирии о приостановке производства по иску «Роснефти» — до решения Замоскворецкого суда.

На заседании 6 июня Арбитражный суд Башкирии приобщил к материалам дела по «Башнефти» переписку бывших топ-менеджеров башкирской нефтяной компании и АФК «Система», которая, по мнению истца, свидетельствует о намеренном нарушении законодательства со стороны ответчика и намеренном нанесении ущерба «Башнефти» при ее реорганизации. АФК считает, что нотариальные действия по заверению указанной переписки произведены с многочисленными нарушениями, данный документ не может являться доказательством и должен быть отменен.

В связи с этим представители АФК просили суд назначить экспертизу переписки. Представитель «Роснефти» возражал против назначения экспертизы. «У заявителей есть сомнения в подлинности протокола, это не предмет этого судебного разбирательства, это вопрос относимости и допустимости доказательства», — сказал юрист ответчика. Суд впоследствии отказался назначать экспертизу.

АФК «Система» до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций «Башнефти». «Роснефть», «Башнефть» и Башкирия в суде требуют взыскать с АФК и ее «дочки» 170,6 миллиарда рублей в пользу «Башнефти». Истцы полагают, что такой ущерб с учетом произошедшего ослабления рубля «Система» нанесла «Башнефти» при реорганизации. «Система» со своей стороны неоднократно заявляла о необоснованности претензий и готовности защищать свою позицию в суде.

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