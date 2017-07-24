Нотариус не явился в суд по иску «Системы» по доказательствам «Роснефти»

Суд рассматривает иск АФК «Система», которая просит отменить нотариальное заверение данной переписки. «Он не явился на заседание лично, но прислал представителя», — сказал его юрист.

АФК «Система» оспаривает нотариальное заверение переписки топ-менеджмента башкирской компании, представленной «Роснефтью» в башкирский суд в качестве доказательства по иску. В связи с этим АФК просила Арбитражный суд Башкирии о приостановке производства по иску «Роснефти» — до решения Замоскворецкого суда.

Представитель «Роснефти», напротив, посчитал присутствие нотариуса необязательным, назвав вопросы заявителя к нему «риторическими». «Бремя доказывания возлагается на заявителя», — напомнил он. Судья решила вернуться к ходатайству о переносе позднее, после исследования других доказательств.

АФК «Система» оспаривает нотариальное заверение переписки топ-менеджмента башкирской компании, представленной «Роснефтью» в башкирский суд в качестве доказательства по иску. В связи с этим АФК просила Арбитражный суд Башкирии о приостановке производства по иску «Роснефти» — до решения Замоскворецкого суда.

На заседании 6 июня Арбитражный суд Башкирии приобщил к материалам дела по «Башнефти» переписку бывших топ-менеджеров башкирской нефтяной компании и АФК «Система», которая, по мнению истца, свидетельствует о намеренном нарушении законодательства со стороны ответчика и намеренном нанесении ущерба «Башнефти» при ее реорганизации. АФК считает, что нотариальные действия по заверению указанной переписки произведены с многочисленными нарушениями, данный документ не может являться доказательством и должен быть отменен.

В связи с этим представители АФК просили суд назначить экспертизу переписки. Представитель «Роснефти» возражал против назначения экспертизы. «У заявителей есть сомнения в подлинности протокола, это не предмет этого судебного разбирательства, это вопрос относимости и допустимости доказательства», — сказал юрист ответчика. Суд впоследствии отказался назначать экспертизу.