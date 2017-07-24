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10:53 (мск), источник: ТАСС

Белоярская АЭС снизила мощность энергоблока БН-600 из-за неисправности

Энергоблок № 4 (БН-800) продолжает работу на номинальном уровне мощности в соответствии с графиком.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Белоярская атомная электростанция (АЭС), которая расположена в Свердловской области, снизила мощность энергоблока № 3 с реактором на быстрых нейтронах для устранения неисправности в электрической части одного из турбогенераторов. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе станции.

«В понедельник 24 июля 2017 года в 03:30 мск мощность энергоблока № 3 (БН-600) была снижена с 619 МВт до 402 МВт для устранения неисправности в электрической части одного из трех обслуживающих блок турбогенераторов. После отключения от энергосистемы турбогенератора № 4 в работе остаются турбогенераторы № 5 и 6. Энергоблок продолжает работу на уровне мощности 66% от номинальной», — отметили там.

В пресс-службе добавили, что энергоблок № 4 (БН-800) продолжает работу на номинальном уровне мощности в соответствии с графиком. БН-800 с реактором на быстрых нейтронах был впервые включен в единую энергосистему страны и начал выработку электроэнергии 10 декабря 2015 года. В течение 2016 года шло постепенное освоение мощности на этапах энергетического пуска, а затем на этапах опытно- промышленной эксплуатации, проводились проверки и испытания оборудования и систем на различных уровнях мощности и в различных эксплуатационных режимах.

Белоярская АЭС введена в эксплуатацию в апреле 1964 года. Первые энергоблоки АЭС с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).

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