В Калининградской области у жителей будут выкупать избыточную электроэнергию

В Калининградской области установят тариф, по которому поставщики смогут выкупать у жителей избыточную электроэнергию. Как сообщает «Коммерсантъ»,
В европейской части РФ, на Урале и в Сибири стоимость покупки будет равна средневзвешенной цене за электроэнергию. В Калининградской и Архангельской областях, Республике Коми и на Дальнем Востоке ресурс планируют реализовывать по регулируемому тарифу. Доходы населения не будут облагаться налогами.
В «Сообществе потребителей энергии» высказали мнение, что развитие энергосистемы и повышение её надежности «снизу» с опорой на частные инвестиции домохозяйств и без субсидий гораздо эффективнее расширения сетей и содержания пиковых мощностей в большой энергетике. Однако Наталья Порохова из Аналитического кредитного рейтингового агентства отметила, что сейчас цена на оптовом рынке в европейской части РФ и на Урале составляет 1,9 рубля за 1 кВт/ч, в Сибири — 1,3 рубля за 1 кВт/ч.
Это в десятки раз меньше, чем у инвестпроектов возобновляемых источников энергии, и для населения окупаемость таких проектов будет около 80 лет, — подсчитала эксперт.