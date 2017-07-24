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11:39 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининградской области у жителей будут выкупать избыточную электроэнергию

Вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович одобрил план по стимулированию установки мини-ветряков и солнечных панелей в домохозяйствах.

Источник: Калининград.Ru

В Калининградской области установят тариф, по которому поставщики смогут выкупать у жителей избыточную электроэнергию. Как сообщает «Коммерсантъ», вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович одобрил план по стимулированию установки мини-ветряков и солнечных панелей в домохозяйствах. Соответствующие постановления правительства подготовят к апрелю 2018 года.

В европейской части РФ, на Урале и в Сибири стоимость покупки будет равна средневзвешенной цене за электроэнергию. В Калининградской и Архангельской областях, Республике Коми и на Дальнем Востоке ресурс планируют реализовывать по регулируемому тарифу. Доходы населения не будут облагаться налогами.

В «Сообществе потребителей энергии» высказали мнение, что развитие энергосистемы и повышение её надежности «снизу» с опорой на частные инвестиции домохозяйств и без субсидий гораздо эффективнее расширения сетей и содержания пиковых мощностей в большой энергетике. Однако Наталья Порохова из Аналитического кредитного рейтингового агентства отметила, что сейчас цена на оптовом рынке в европейской части РФ и на Урале составляет 1,9 рубля за 1 кВт/ч, в Сибири — 1,3 рубля за 1 кВт/ч.

Это в десятки раз меньше, чем у инвестпроектов возобновляемых источников энергии, и для населения окупаемость таких проектов будет около 80 лет, — подсчитала эксперт.

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