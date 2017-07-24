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11:18 (мск), источник: Вести - Воронеж

Глава разработчика двигателей «Протона» и «Союза» уйдёт в отставку

Исполнительный директор воронежского Конструкторского бюро химавтоматики (КБХА) Алексей Камышев подал в отставку по собственному желанию, сообщил «Коммерсант-Черноземье» со ссылкой на собственные источники на предприятии и в ракетно-космической отрасли в понедельник, 24 июля.

Источник: Вести - Воронеж

По данным издания, причиной увольнения главы КБХА является недовольство его работой как со стороны руководства, так и подчинённых.

В пресс-службе предприятия корреспонденту «Вести-Воронеж» ситуацию с возможным увольнением Камышева прокомментировать не смогли. По словам источника «Коммерсанта», решение об уходе принято, «но официально объявлять о нём не спешат, чтобы не спровоцировать кризис управления». Сам топ-менеджер сообщил журналистам, что «впервые за два года» находится в отпуске, который продлится до начала августа. При этом комментировать своё возможное увольнение Камышев не стал.

Алексей Камышевзанял пост исполнительного директора КБХА осенью 2015 года, ранее топ-менеджер был главой воронежского филиала «Ростелеком». Камышев пришёл на место Владимира Рачука, который работал гендиректором-генконструктором предприятия (ранее должность была совмещенной) с 1993 года. Рачук попал под два уголовных дела — силовики заподозрили гендиректора КБХА в «попустительстве» при передаче цеха предприятия в аренду организации «Криосервис» и в мошенничестве в особо крупном размере, тоже связанном с «Криосервисом». Однако возбуждение уголовных дел было отменено судом.

В августе 2015 года Генпрокуратура РФ сообщила о возбуждении уголовного дела по факту аварии ракеты-носителя «Протон-М». Ущерб от аварии составил 57 млн рублей. В июле 2015 года глава Роскосмоса Игорь Комаров заявил об увольнении Рачука, что связал с аварией «Протона».

По данным «Коммерсанта», при Камышеве в КБХА прошли сокращения — численность сотрудников предприятия должна была уменьшиться на 400 человек, или на 12% от общего количества рабочих. В «Роскосмосе» позицию Камышева назвали «выжидательной» в связи с непроясненным правовым будущим предприятия — директор решил «дождаться определённости». Топ-менеджер также отличился тем, что при нём зимой 2017 года в структуру КБХА вернулось криогенное производство: в составк предприятия вновь вошёл «Криосервис».

АО «Конструкторское бюро химавтоматики» — один из мировых лидеров по производству жидкостных двигателей для космических ракетоносителей и межконтинентальных баллистических ракет. КБХА в частности является разработчиком двигателей для второй и третьей ступеней ракет-носителей «Протон» и «Союз-2.1б».

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