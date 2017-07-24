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11:40 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии повышаются пенсии у работающих пенсионеров

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. С 3 августа работавшие в 2016 году пенсионеры республики начнут получать пенсии в повышенном размере. Отделением Пенсионного фонда по Башкортостану своевременно проведены все работы по ежегодному августовскому перерасчету размеров страховых пенсий работающих пенсионеров.

Как пояснил член Правления Пенсионного фонда России, управляющий по Башкортостану Фоат Хантимеров, перерасчет пенсий производится автоматически, в беззаявительном порядке. В новых размерах пенсии получат 250 тысяч пенсионеров республики. Финансирование расходов на выплату обеспечено в полном объеме.

В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, размер прибавки в августе в каждом случае индивидуален и зависит от периода работы и суммы страховых взносов, поступивших от работодателей в Пенсионный фонд.

Согласно графику, выплата пенсий будет производиться отделениями почтовой связи с 3 по 24 августа. В кредитные организации перечисление денежных средств будет осуществлено в установленные договором сроки, добавили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда по Башкортостану.

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