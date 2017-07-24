В Башкирии повышаются пенсии у работающих пенсионеров

Как пояснил член Правления Пенсионного фонда России, управляющий по Башкортостану Фоат Хантимеров, перерасчет пенсий производится автоматически, в беззаявительном порядке. В новых размерах пенсии получат 250 тысяч пенсионеров республики. Финансирование расходов на выплату обеспечено в полном объеме.

В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, размер прибавки в августе в каждом случае индивидуален и зависит от периода работы и суммы страховых взносов, поступивших от работодателей в Пенсионный фонд.