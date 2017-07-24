В Челябинской области подешевел пшеничный хлеб

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» начальник отдела анализа товарных и финансовых рынков Челябинского УФАС Юлия Пузанкова со ссылкой на Минсельхоз РФ, на Южном Урале наблюдается наибольшее снижение цены на пшеничный хлеб из муки высшего сорта по сравнению с другими регионами.

На сегодня средняя стоимость пшеничной муки высшего сорта составляет 33,78 рублей за кило. По сравнению с прошлогодними показателями мука подешевела на 6,7%.

Как сообщало агентство «Урал-пресс-информ», с 2006 года в регионе наблюдается устойчивая тенденция по снижению потребления хлебопродуктов. Если в 2006 году южноуральцы съедали в среднем по 145 килограммов хлеба на человека (данные за календарный год), то в 2015 году — уже 121.