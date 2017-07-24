Фарватерные опоры Крымского моста набирают проектную высоту

Источник: РИА "Новости"

После монтажа ригелей опоры, которые примут на себя железнодорожную арку, практически достигли проектной высоты — 35 метров от поверхности воды. Мостовики готовятся к монтажу ригелей на автодорожном направлении.

«Фарватерные опоры № 252 и 253 возводятся с обеих сторон фарватера Керчь-Еникальского канала и поднимут над водой судоходные арочные пролеты. Это объединенные опоры для двух дорог — под автомобили и поезда. На остальных участках авто- и железная дороги проходят независимо друг от друга, каждая — на своих опорах», — пояснили в центре.

На стойки железнодорожной части фарватерных опор уже установлены ригели — металлические конструкции длиной 25 м и весом более 270 тонн каждая. Они объединяют стойки и помогут равномерно распределять нагрузки от арочных пролетов. Ригели автодорожной части конструктивно похожи на железнодорожные, но объемнее — их длина 33 м, вес более 400 тонн каждый. Различия в габаритах связаны с тем, что арочный пролет под автодорогу шире, чем арка под поезда. Сегменты ригелей изготовлены на предприятии «Воронежстальмост» и на Борисовском заводе мостовых металлоконструкций имени В. А. Скляренко. Укрупнительная сборка выполняется непосредственно на стройплощадке, на специальных сборочных стендах у фарватера. Подъем и установка в проектное положение осуществляется двумя кранами грузоподъемностью 350 т каждый.

Фарватерные опоры — самые большие опоры Крымского моста. Каждая состоит из свайного фундамента, монолитной плиты — ростверка, на котором установлены стойки с ригелями.

В основание каждой из опор на глубину более 60 м погружено по 95 трубчатых свай диаметром 1 тыс 420 мм с толщиной стенки до 40 мм. В конструкции ростверков двух опор уложено более 11 тысяч кубометров бетонной смеси из запланированных 12 тысяч.

«Тела фарватерных опор разные под автодорожную и железнодорожную части: железобетонные — под автодорогу и со стальным сердечником — под железную дорогу. Такие различия обусловлены отличающимися проектными нагрузками на опоры, которые примут на себя арочные пролеты Крымского моста», — уточнили в инфоцентре.

Арочные пролетные строения собираются на технологической площадке на керченской стороне. Под железнодорожную часть моста собрана арка с жесткой затяжкой в виде сквозных ферм. В настоящее время идут работы по обустройству этой арки различными эксплуатационными системами. Под автодорожную часть моста собирается арка с жесткой затяжкой с ездой понизу. Готовность обеих арок составляет более 90%.

Строительство Крымского моста ведется одновременно по всей длине. Погружено более 5,6 тыс свай трех типов из запланированных почти 6,7 тыс, полностью готово 349 опор из 595 проектных. Укрупнено более 77 тысяч тонн пролетных строений из более чем 230 тыс тонн. В сутки на объекте работает свыше 5 тыс строителей и 1,5 тыс инженерно-технических работников, задействовано 200 основных единиц техники, около 30 единиц различных плавсредств.