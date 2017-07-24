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13:05 (мск), источник: БЕЛТА

Невостребованные мансардные и подвальные помещения в Минске планируется выставлять на продажу

По словам Галины Степуренко, такие объекты неоднократно предлагались в аренду, но остаются невостребованными из-за необходимости больших вложений.

24 июля, Минск /Надежда Матвеева — БЕЛТА/. Невостребованные у арендаторов мансардные и подвальные помещения в Минске планируется выставлять на продажу, сообщила сегодня на оперативном совещании в мэрии директор Минского городского территориального фонда государственного имущества («Минскгоримущество») Галина Степуренко, передает корреспондент БЕЛТА.

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По словам Галины Степуренко, такие объекты неоднократно предлагались в аренду, но остаются невостребованными из-за необходимости больших вложений. В настоящее время формируется перечень для реализации права собственности на них. Такие меры позволят вовлечь их в хозяйственный оборот. Кроме того, в столице расширят список помещений для передачи в безвозмездное пользование под создание рабочих мест.

Директор «Минскгоримущество» отметила, что информация о свободных площадях регулярно обновляется. В настоящее время не используется более 200 тыс. кв.м, из которых 83,2% длительное время не востребованы (значительная часть находится в хозяйственном ведении ЖРЭО районов).

Всего в 2017 году планируется выставить на аукцион 18 неиспользуемых объектов недвижимости. В перечень включены в том числе два оздоровительных лагеря (аукционы будут объявлены к концу III квартала), капитальное строение по ул. Бровки, некоторые объекты, которые не удалось реализовать в прошлом году. По отдельным зданиям принято решение о понижении начальной цены, изучается возможность использовать их для нужд города.

Зафиксирована высокая активность покупателей на аукционах по продаже изолированных помещений. Было подано свыше 100 заявок, начальная цена возрастала в 7−8 раз, в бюджет поступило около Br1,2 млн.

«Востребованность выставляемых на торги объектов связана с их качественными и ценовыми характеристиками. Наибольшим спросом пользуются помещения небольшой площади (от 45 до 775 кв.м) с невысокой начальной ценой (Br6−87 тыс.) и широким диапазоном функционального назначения», — отметила Галина Степуренко.

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