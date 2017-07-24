Комментарий коммунального омбудсмена Вершинина по оплате сверх контракта

«Вообще работы оплачиваются из общего котла регоператора. И деньги должны идти только на оплату выполненных работ. Поэтому надо смотреть: если выполненная работа заняла такой объем, то, конечно, это будет оплата денег собственников жилья. Хотя нужно помнить, что Регоператор зарабатывает на процентах, экономит на конкурсах, поэтому, конечно, эти деньги могут быть и за счет этого возмещены. Я думаю, что конкретно по этому случаю можно направить регоператору запрос и уточнить», — комментирует Анатолий Вершинин, уполномоченный по правам потребителей в сфере ЖКХ по Челябинской области.