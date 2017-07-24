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12:05 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Комментарий коммунального омбудсмена Вершинина по оплате сверх контракта

Из чьего кармана взяты деньги на оплату сверх контракта? По словам коммунального омбудсмена Анатолия Вершинина, ситуация, когда Регоператор не вовремя раcсчитывается за выполненные работы — распространённая.

Связано это с неподписанием муниципальных или областных краткосрочных планов выполненных работ. Виновными при этом могут быть и подрядные организации.

«Вообще работы оплачиваются из общего котла регоператора. И деньги должны идти только на оплату выполненных работ. Поэтому надо смотреть: если выполненная работа заняла такой объем, то, конечно, это будет оплата денег собственников жилья. Хотя нужно помнить, что Регоператор зарабатывает на процентах, экономит на конкурсах, поэтому, конечно, эти деньги могут быть и за счет этого возмещены. Я думаю, что конкретно по этому случаю можно направить регоператору запрос и уточнить», — комментирует Анатолий Вершинин, уполномоченный по правам потребителей в сфере ЖКХ по Челябинской области.

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