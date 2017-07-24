Свердловские муниципалитеты получат на зиму 177 миллионов

На решение острых коммунальных проблем в преддверии зимы свердловские муниципалитеты получат дополнительно 177,5 миллиона рублей. Средства будут выделены из резервного фонда правительства Среднего Урала. Соответствующее поручение дал глава региона Евгений Куйвашев, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики Свердловской области.

Деньги, в частности, получат в Верхней Туре (на капремонт объектов теплоснабженияи) и Карпинске (на обеспечение теплом жилого квартала № 61 по улице Ленина).

Почти 5 миллионов рублей направлено на реконструкцию рассыпающихся теплосетей в Артях. Там же построят водоотводное сооружение, которое решит проблему подтопления улиц Елисеева, Розы Люксембург и Королева. На эти работы выделено около 4 миллионов рублей.

Более 20 миллионов пойдет на реконструкцию изношенного на 85% водовода в Волчанске. Он обеспечивает питьевой водой 9 000 горожан, а зимой является главным источником подпитки систем отопления.

За счет средств резервного фонда капитально отремонтируют 60-летний водовод в Ивделе. Он снабжает водой не только жилой фонд и объекты соцкультбыта, но и отапливающие их газовые котельные. На эти цели направлено около 14 миллионов рублей.

Еще 4 миллиона перечислят на приведение в порядок сети водоснабжения в деревне Макушина (Байкаловский район). К ней подключены 76 домов и 5 объектов социального назначения.

Большой объем работ предстоит выполнить на изношенных тепловых сетях в южной части Полевского. По распоряжению Куйвашева городу оказана помощь в размере 50 миллионов рублей.

«Выделение дополнительных средств муниципалитетам на ремонтно-восстановительные работы — очень серьезная мера поддержки, благодаря которой сразу у нескольких территорий появилась возможность комплексного решения самых острых и не терпящих ни малейшего отлагательства коммунальных проблем», — отметил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

В целом на Среднем Урале к отопительному сезону 2017−2018 годов предстоит подготовить более 69 миллионов квадратных метров жилья, 1563 котельные, свыше 7 тысяч километров тепловых, 11,6 тысячи километров водопроводных и около 7 тысяч километров канализационных сетей. На эти цели в рамках региональной госпрограммы было предусмотрено около 940 миллионов рублей.