«Победа» будет внепланово сажать самолет при обнаружении курильщиков на борту
Нарушителей обяжут выплачивать денежную компенсацию за вынужденную посадку.
Нарушителей обяжут выплачивать денежную компенсацию за вынужденную посадку.
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») ужесточит меры по борьбе с курильщиками на борту. Об этом говорится в сообщении перевозчика.
Ранее компания при обнаружении факта курения на борту после выполнения рейса сдавала курильщика представителям правоохранительных органов.
«Теперь в случае обнаружения курильщика самолет авиакомпании будет выполнять вынужденную посадку в ближайшем доступном аэропорту, нарушитель будет сниматься с борта сотрудниками полиции. Расходы за вынужденную посадку будут взыскиваться с нарушителей» — отмечается в сообщении.
В том числе будут взыскиваться расходы за топливо, обслуживание рейса, рабочее время экипажа, лизинг. Также предусмотрена компенсация другим пассажирам рейса.
Как уточняется в сообщении, такое решение было принято в связи с ухудшившейся статистикой нарушений. С начала года зафиксировано около 30 случаев обнаружения курящих на борту пассажиров, говорится в сообщении.
На прошлой неделе самолет, выполняющий рейс DP505 по маршруту Махачкала —