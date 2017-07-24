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12:46 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Средняя зарплата в Новосибирской области выросла на 335 рублей

Средняя зарплата в Новосибирской области выросла на 335 рублей. Новосибирск занял 6-ое место по уровню заработной платы среди Сибирских регионов, отмечают в Новосибирскстате.

В период с января по апрель средняя зарплата составляла 31621 рубль, а уже к маю поднялась до 31956 рублей.

В 2017 году в Сибири самые высокие зарплаты наблюдаются в Красноярском крае — 38431 рубль в месяц, и в Томской области — 37213 рублей. Самыми «бедными» регионами считаются Алтайский край и республика Алтай. Там жители получают 21355 и 24518 рублей в месяц соответственно.

Наибольший доход наблюдается в сфере страхования и финансовой деятельности — 59566 рублей в месяц. Далее идет деятельность в области информации и связи, там можно получать по 55966 руб/мес.

Самым низкооплачиваемой сферой в регионе считается сельское и лесной хозяйство, рыболовство и охота — доход не дотягивает до 17 тысяч в месяц. Гостиничная сфера и общепит предлагают зарплату в 17200 рублей.

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