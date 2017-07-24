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14:32 (мск), источник: РИА Новости

Под Калининградом открыли комбикормовый завод стоимостью 1,1 млрд рублей

КАЛИНИНГРАД, 21 июл — РИА Новости. Агрохолдинг «ДолговГрупп» в пятницу ввел в строй комбикормовый завод в Гурьевском городском округе Калининградской области, мощность производства составляет 150 тысяч тонн кормов в год, стоимость проекта — 1,1 миллиарда рублей.

В церемонии открытия помимо руководства агрохолдинга принял участие врио губернатора области Антон Алиханов и глава Сбербанка Герман Греф. Проект был реализован на заемные средства Сбербанка и собственные средства агрокомпании.

«Мы поддерживаем все инициативы наших сельхозпроизводителей, направленные на увеличение объемов производства, обеспечение жителей местной качественной продукцией. Очень рад, что отрасль набирает все большую динамику, открываются современные предприятия, такие как новый комбикормовый завод в Гурьевском округе», — сказал Алиханов, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства.

Как сообщил владелец агрохолдинга Александр Долгов, ввод в строй завода позволит увеличить поголовье крупного рогатого скота, птицы, развивать свиноводство, станет подспорьем для дальнейшего увеличения производства готовой продукции — мясоколбасной и молочной.

«Мы будем и дальше поддерживать такие проекты, и я хотел бы пожелать собственникам развиваться как можно быстрее — мы станем опорой в этом. Конечно, очень многое зависит от предпринимательской инициативы, инвестиционного климата в регионе. Здесь очень сильно активизировались все процессы, связанные с развитием предпринимательства, строительством инфраструктуры. Мне кажется, для Калининграда это тот тренд, который нужен», — сказал Греф.

Агрохолдинг «ДолговГрупп» — одно из крупнейших сельхозпредприятий Калининградской области. В состав холдинга входят фермы по выращиванию крупного рогатого скота, комбикормовые заводы, элеваторы и рапсовый завод, молочная, мясная и птицефабрики, обрабатывается свыше 90 тысяч гектаров пахотных земель. Продукция агрохолдинга поставляется во все торговые сети региона, а также в другие субъекты России. Рапсовое масло и рапсовый жмых экспортируются в Евросоюз.

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