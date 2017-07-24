Гендиректор «Храброво»: Аэропорт уже готов на две трети

Источник: Калининград.Ru

У руководства аэропорта «Храброво» нет опасений по поводу сроков сдачи второй части аэровокзального комплекса. Об этом в воскресенье, 23 июля, журналистам рассказал гендиректор Александр Корытный.

По второй очереди нет опасений. Большая часть уже готова. На две трети аэропорт готов. Тем более что по второй очереди работы ведутся уже давно. Все сети и другая подготовка сделана, — пояснил Корытный.

По его словам, общая площадь второй половины здания составляет 13 тысяч квадратных метров, а сданный объект вдвое больше. Корытный заверил, что с таким объёмом строители справятся в установленные сроки.

Открытие пассажирского терминала «Храброво» неоднократно переносили. Сперва руководство аэропорта обещало завершить реконструкцию к майским праздникам. После этого торжественный момент отложили до 1 июня. В начале лета новые помещения аэровокзала всё-таки открыли. Но не для пассажиров, а в тестовом режиме, чтобы пройти все проверки Ростехнадзора. Официальное открытие терминала прошло в субботу, 22 июля.