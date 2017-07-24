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12:45 (мск), источник: Калининград.Ru

Гендиректор «Храброво»: Аэропорт уже готов на две трети

Открытие объекта запланировано на март 2018 года.

Источник: Калининград.Ru

У руководства аэропорта «Храброво» нет опасений по поводу сроков сдачи второй части аэровокзального комплекса. Об этом в воскресенье, 23 июля, журналистам рассказал гендиректор Александр Корытный.

По второй очереди нет опасений. Большая часть уже готова. На две трети аэропорт готов. Тем более что по второй очереди работы ведутся уже давно. Все сети и другая подготовка сделана, — пояснил Корытный.

По его словам, общая площадь второй половины здания составляет 13 тысяч квадратных метров, а сданный объект вдвое больше. Корытный заверил, что с таким объёмом строители справятся в установленные сроки.

Открытие пассажирского терминала «Храброво» неоднократно переносили. Сперва руководство аэропорта обещало завершить реконструкцию к майским праздникам. После этого торжественный момент отложили до 1 июня. В начале лета новые помещения аэровокзала всё-таки открыли. Но не для пассажиров, а в тестовом режиме, чтобы пройти все проверки Ростехнадзора. Официальное открытие терминала прошло в субботу, 22 июля.

Глобальная реконструкция аэропорта включает два этапа — работы на взлётно-посадочной полосе и реконструкцию аэровокзального комплекса. По словам Александра Корытного, «Храброво» сдадут под ключ в марте 2018 года.

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