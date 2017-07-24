В августе на Урал для переработки доставят топливо атомных подлодок

Первая партия этих отработавших топливных сборок была вывезена 27 июня этого года из Губы Андреева на судне-контейнеровозе «Россита» для дальнейшей переработки. Тем самым начался ключевой этап по очистке Северо-Запада РФ от ОЯТ атомных субмарин и повышению ядерной и радиационной безопасности, а также улучшения экологической обстановки в этом регионе.

«Производство ПО “Маяк” готово к приему в августе первого эшелона с ОЯТ Губы Андреева с целью его переработки и перевода в безопасную форму», — отмечает издание.

В течение продолжительного времени совместными усилиями специалистов из России и ряда стран создавались системы обращения с ОЯТ в Губе Андреева и его последующей транспортировки на переработку на ПО «Маяк». Как отмечает издание, в настоящее время в Губе Андреева хранится 22 тысячи отработавших топливных сборок с атомных подлодок и более 17 тысяч тонн твердых и сотни кубометров жидких радиоактивных отходов.

«Я думаю, что нам для вывоза ОЯТ из двух хранилищ достаточно будет пяти лет. Для выгрузки топлива из третьего хранилища нам потребуется еще пять лет… На ПО “Маяк” будет доставлено за все время осуществления уникального проекта 50 эшелонов топлива, которое сегодня находится в Губе Андреева», — рассказал начальник отдела координации и реализации международных программ Росатома Анатолий Григорьев, слова которого цитирует «Вестник Маяка».