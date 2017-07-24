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12:50 (мск), источник: ТАСС

ЦБ повысил курсы доллара и евро на 72,47 и 80,85 копейки

На 25 июля Банк России установил курс доллара на уровне 59,65 руб., евро — 69,47.

Источник: AP 2017

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Банк России установил на 25 июля официальный курс доллара на уровне 59,6572 рубля, что на 72,47 копейки выше предыдущего показателя.

Официальный курс евро повышен на 80,85 копейки, до 69,4708 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 76,24 копейки, до 64,0733 руб.

Комментарии
6
Михаил Решетников
Нужно писать не "ЦБ повысил курс", а "ЦБ зафиксировал произошедший рост курса".
В первом случае у обывателей складывается негативное мнение о работе ЦБ и перекладывается ответственность за никудышную экономику на ЦБ.
Немногие понимают, что Набиулина удержала лодку на плаву в огромный шторм, когда график нефти устремился в бездну. Если бы не ее действия, то доллар сейчас бы стоил рублей 120. Тот факт, что пришлось ради этого ликвидность урезать это другой вопрос, но без этой жертвы все было бы гораздо хуже. Достаточно вспомнить итоги работы Дубинина.
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ДМИТРИЙ ШУЛЯК
Тема валютных резервов Российской Федерации сегодня стала очень популярной. Недовольство финансовой политикой растет. Сегодня даже домохозяйка знает, что, наращивая валютные резервы, мы помогаем другим странам, а не своей экономике.
Значительная часть валютных резервов РФ представлена долларами США. Понятно, что это не бумажные банкноты, которые размещаются в своих хранилищах. Доллары размещаются в виде банковских депозитов на счетах зарубежных, прежде всего — американских банков. Разве это не поддержка американкой банковской системы?
Еще большая часть долларов США в долговых бумагах американского казначейства. Разве это не поддержка нашего геополитического противника? Ведь покупая американские казначейские облигации и другие долговые бумаги, Россия кредитует американское правительство, помогает ему закрывать образовавшуюся бюджетную «дыру». А «дыра» возникла, как признают американские эксперты, в результате гигантских военных расходов. Против кого направлены военные приготовления Америки? Очевидно, в первую очередь, против России.
Получается, что собственные банковские структуры работают против России. И правильнее их было бы назвать сегодня филиалом Федеральной резервной системы США.
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Игорь Привалов
Каким образом ЦБ повысил курс валют,он же отказался от валютного регулирования и отпустил валюту уже несколько лет как в свободное плавание)))А ЦБ не хочет закрепить валюту в 20 рублев за бакс??))
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Курс доллара может вырасти до 70 рублей
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20 июля© Ньюстюб
Курс валют
$
Доллар США ЦБ
59.6572   +0.72
$
Доллар США ММВБ
59.7700   +0.41
Евро ЦБ
69.4708   +0.81
Евро ММВБ
69.6475   +0.43
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