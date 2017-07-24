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12:49 (мск), источник: РИА Новости

В Омской области состоялся масштабный выпуск стерляди

На берегах реки Иртыш в Омской области состоялся самый масштабный выпуск стерляди за последние 30 лет, сообщается на официальном портале Года экологии в России.

Источник: РИА Новости

В рамках акции выпустили более 146 тысяч мальков рыбы весом чуть более 4 граммов. На берегах реки Иртыш в Омской области состоялся самый масштабный выпуск стерляди за последние 30 лет, сообщается на официальном портале Года экологии в России. В рамках акции выпустили более 146 тысяч мальков рыбы весом чуть более 4 граммов.

«Выпуск такого огромного количества мальков позволит поддержать биологическое разнообразие Иртыша», — приводятся в сообщении слова представителя министерства природных ресурсов и экологии Омской области.

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