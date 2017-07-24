Прокуратура добилась закрытия старой свалки на Урале, ущерб от которой превышает 850 млн рублей

Источник: РИА "Новости"

Установлено, что в 1953 году отделу коммунального хозяйства Первоуральского горисполкома был отведен участок для свалки мусора на 10 лет с правом вырубки леса, а по окончании срока участок должны были привести в состояние, пригодное для лесонасаждения. Но этого не было сделано. При этом на данном участке площадью 6,5 га фактически сваливались отходы производства и потребления.

«В результате длительного неправомерного использования лесного участка под несанкционированное размещение отходов объекту окружающей среды причинен ущерб в размере свыше 853 млн рублей», — говорится в сообщении.

Прокуратура направила в Первоуральский городской суд иск с требованием провести рекультивацию земли. Суд удовлетворил иск и возложил на администрацию городского округа Первоуральск, а также на две организации, которые эксплуатировали эту землю, обязанность разработать проект рекультивации и провести ее до 31 декабря 2018 года. Кроме того, с каждого предприятия взыскано по 426,5 млн рублей.

Материалы направлены в следственные органы, где было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 247 УК РФ (хранение или иное обращение химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, повлекшее загрязнение, отравление или заражение окружающей среды).