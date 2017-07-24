Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Транзит газа рухнул, Украина испугалась: зовет Европу - СМИ
Безопасный отпуск: мифы о венерических болезнях
Самолет-амфибия потерпел крушение в Иркутской области
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
20-летняя невеста Никиты Преснякова устроила девичник (фото)
Первые женщины-рекордсмены в истории мировой авиацииИх истории - к 120-летию со дня рождения легендарной летчицы Амелии Эрхарт.
Ольге Алисовой, сбившей «пьяного мальчика», назначили наказание
Орлова опубликовала "запретное" фото с Фриске
Броневик «Буран» — новая российская разработка
В Москве наказали гаишника-хама (видео)
СМИ: в Одессе водитель выгнал пассажирку из-за украинского языка
В ЛНР сказали, как бойцы ВСУ продают свои позиции
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
Кравчук: Российская власть делает большую историческую ошибку
В ЛНР сказали, как бойцы ВСУ продают свои позиции
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
25Юбилей Харрисона Форда
13:14 (мск), источник: СуперОмск

В Омск не пустили 25 тонн арбузов на камышах и соломе

Специалисты омского Россельхознадзора задержали на пункте пропуска фуру из Казахстана, полную арбузов.

Груз весом в 25 тонн, как оказалось, перевозился с нарушениями. Так, в качестве подстилки для арбузов были использованы материалы растительного происхождения — солома и камыш, что является нарушением правил обеспечения карантина растений при ввозе подкарантинной продукции на территорию РФ.

За допущенное нарушение перевозчик получил штраф, а крупная партия арбузов была возвращена в Казахстан.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Reuters: ФРГ предложила расширить санкции из-за турбин Siemens
Банк России повысил курсы доллара и евро
В Госдуму внесен законопроект о нематериальной взятке
В Дагестане двое мужчин похитили министра строительства и ЖКХ
Совет судей оценил свадьбу дочери коллеги в Краснодаре
Неизвестный с бензопилой напал на прохожих в Швейцарии
«Победа» будет сажать самолет из-за курильщиков на борту
Спорт
«Спартак» забуксовал на старте. В чем причины Если отталкиваться исключительно от результата, чемпион России провалил стартовый отрезок, и другого слова тут не подберешь
Авто
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч В объяснительной записке работник организации просит не наказывать его, так как на место пожара он «прилетел» за 2 минуты
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Ирина Мирошниченко отмечает 75-летие Народную артистку РСФРС поздравил с юбилеем премьер-министр России Дмитрий Медведев, подчеркнув «редкий дар и тонкое чувство стиля»
Недвижимость
Как оформить интерьер в стиле минимализм
У должников за услуги ЖКХ предложили изымать квартиры
Россиянам разрешили прописку на дачах
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь