В Омск не пустили 25 тонн арбузов на камышах и соломе
Специалисты омского Россельхознадзора задержали на пункте пропуска фуру из Казахстана, полную арбузов.
Специалисты омского Россельхознадзора задержали на пункте пропуска фуру из Казахстана, полную арбузов.
Груз весом в 25 тонн, как оказалось, перевозился с нарушениями. Так, в качестве подстилки для арбузов были использованы материалы растительного происхождения — солома и камыш, что является нарушением правил обеспечения карантина растений при ввозе подкарантинной продукции на территорию РФ.
За допущенное нарушение перевозчик получил штраф, а крупная партия арбузов была возвращена в Казахстан.