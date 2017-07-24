В Омск не пустили 25 тонн арбузов на камышах и соломе

Груз весом в 25 тонн, как оказалось, перевозился с нарушениями. Так, в качестве подстилки для арбузов были использованы материалы растительного происхождения — солома и камыш, что является нарушением правил обеспечения карантина растений при ввозе подкарантинной продукции на территорию РФ.