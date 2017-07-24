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13:30 (мск), источник: ТАСС

Reuters: ФРГ предложила расширить антироссийский санкционный список из-за турбин Siemens

Еврокомиссия пока официально не комментирует эту информацию.

Источник: Reuters

ТАСС, 24 июля. Еще три или четыре гражданина РФ могут оказаться в санкционном списке ЕС из-за скандала с турбинами Siemens, которые, по утверждению компании, были поставлены в Крым вопреки ограничениям. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

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По информации агентства, соответствующее предложение вынесла на рассмотрение ЕС Германия. Ожидается, что расширение санкционного списка будет обсуждаться в среду. Еврокомиссия пока официально не комментирует эту информацию.

В минувшую пятницу германский концерн заявил о приостановке поставок энергооборудования российским фирмам, поскольку, как утверждает компания, четыре газотурбинные установки, поставленные для электростанции в Тамани, были перемещены в Крым в обход санкций Евросоюза.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в связи со скандалом подчеркнул, что российская сторона обеспечила максимальную юридическую корректность при использовании технологий Siemens в производстве турбин для ТЭС в Крыму.

Министр пояснял, что Симферопольская и Севастопольская ТЭС будут оснащены турбинами российского производства, но с использованием элементов зарубежного. У турбин есть российский сертификат, отметил глава ведомства.

История конфликта вокруг поставок оборудования в Крым:

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментарии
5
Сергей Костенко
Побеждённые в ВОВ вводят санкции против победителей... Никому не стыдно???
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Игорь Прасолов
Пусть подавятся этим санкциями - это только России на пользу глядишь еще одно производство возродиться.
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Эдуард Иванов
А никто и не жульничал. Все было бы и было нормально если бы на неких представителей Сименс не надавили заокеанские партнеры. История повторяется. Тоже самое было когда ФРГ помогала СССР строить трубу. Крику было не хило. Помню, помню как Русские голоса распинались на весь мир.
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