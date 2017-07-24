Reuters: ФРГ предложила расширить антироссийский санкционный список из-за турбин Siemens
Еврокомиссия пока официально не комментирует эту информацию.
Еврокомиссия пока официально не комментирует эту информацию.
ТАСС, 24 июля. Еще три или четыре гражданина РФ могут оказаться в санкционном списке ЕС
По информации агентства, соответствующее предложение вынесла на рассмотрение ЕС Германия. Ожидается, что расширение санкционного списка будет обсуждаться в среду. Еврокомиссия пока официально не комментирует эту информацию.
В минувшую пятницу германский концерн заявил о приостановке поставок энергооборудования российским фирмам, поскольку, как утверждает компания, четыре газотурбинные установки, поставленные для электростанции в Тамани, были перемещены в Крым в обход санкций Евросоюза.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в связи со скандалом подчеркнул, что российская сторона обеспечила максимальную юридическую корректность при использовании технологий Siemens в производстве турбин для ТЭС в Крыму.
Министр пояснял, что Симферопольская и Севастопольская ТЭС будут оснащены турбинами российского производства, но с использованием элементов зарубежного. У турбин есть российский сертификат, отметил глава ведомства.
История конфликта вокруг поставок оборудования в Крым: