Суд отклонил иск АФК «Система» по поводу переписки топ-менеджеров с «Башнефтью»

«Исковое заявление АФК “Система” об оспаривании нотариальных действий отклонить», — огласила свое решение судья Нелли Рубцова в понедельник по итогам рассмотрения иска. Нотариус Виктор Сидорук, чьи действия оспаривались АФК, на заседание суда не явился, прислав своего представителя.

В качестве заинтересованных лиц в иске участвовали представители «Роснефти», «Башнефти», министерства земельных и имущественных отношений Башкирии. Иск АФК «Системы» поддерживался в качестве заинтересованной стороны АО «Система-Инвест».

АФК «Система» просила признать неправильными и отменить совершенные нотариусом действия по осмотру информации, расположенной в почтовых ящиках системы Outlook ряда пользователей, выраженной в протоколе от 5 июня 2017 года, уже на следующий день приобщенном к материалам многомиллиардного арбитражного дела в Башкирии.