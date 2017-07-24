Суд отклонил иск АФК «Система» по поводу переписки топ-менеджеров с «Башнефтью»
Москва. 24 июля. INTERFAX.RU — Замоскворецкий суд Москвы не нашел нарушений в действиях столичного нотариуса, заверившего переписку
Москва. 24 июля. INTERFAX.RU — Замоскворецкий суд Москвы не нашел нарушений в действиях столичного нотариуса, заверившего переписку
«Исковое заявление АФК “Система” об оспаривании нотариальных действий отклонить», — огласила свое решение судья Нелли Рубцова в понедельник по итогам рассмотрения иска. Нотариус Виктор Сидорук, чьи действия оспаривались АФК, на заседание суда не явился, прислав своего представителя.
В качестве заинтересованных лиц в иске участвовали представители «Роснефти», «Башнефти», министерства земельных и имущественных отношений Башкирии. Иск АФК «Системы» поддерживался в качестве заинтересованной стороны АО «Система-Инвест».
АФК «Система» просила признать неправильными и отменить совершенные нотариусом действия по осмотру информации, расположенной в почтовых ящиках системы Outlook ряда пользователей, выраженной в протоколе от 5 июня 2017 года, уже на следующий день приобщенном к материалам многомиллиардного арбитражного дела в Башкирии.
По мнению «Роснефти» и «Башнефти», переписка доказывает, что ответчики изначально осознавали убыточность для «Башнефти» проведенной в 2014 году реорганизации компании (тогда ее контролировала АФК). Нотариус представил в суд объяснения, согласно которым «угроза заражения компьютерными вирусами-вымогателями» помешала ему сообщить представителям «Системы» о составлении протокола переписки.