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13:44 (мск), источник: Комсомольская правда

Нетерпеливого курильщика, летевшего из Махачкалы в Петербург, высадили в Москве

Мужчина из своего кармана заплатит за вынужденную посадку воздушного судна.

Примерно три с половиной часа не мог выдержать заядлый курильщик, летевший рейсом авиакомпании «Победа» из Махачкалы в Петербург. Закурил прямо на борту, не взирая на все запреты. И не остался незамеченным.

— В пятницу, 21 июля, самолет, выполняющий рейс DP505, совершил вынужденную посадку во Внуково для отстранения от полета пассажира, — сообщают в пресс-службе перевозчика.

Через 35 минут самолет взлетел, но уже без курильщика. Повторить его судьбу теперь вряд ли кто захочет, ведь «Победа» намерена взыскать с него все расходы из-за вынужденной посадки, в том числе на топливо, рабочее время экипажа, компенсацию другим пассажирам.

К слову, теперь каждый раз, как кто-то закурит на борту, самолет будет приземляться в ближайшем аэропорту для высадки нарушителя. Расходы, разумеется, будут за его счет.

К слову, в пятницу же в сводки попала еще одна курильщица — 40-летняя мать, летевшая с двумя дочерьми из Антальи в Петербург, тоже закурила на борту. Полицейские встречали ее у выхода с трапа.

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