Нетерпеливого курильщика, летевшего из Махачкалы в Петербург, высадили в Москве

Примерно три с половиной часа не мог выдержать заядлый курильщик, летевший рейсом авиакомпании «Победа» из Махачкалы в Петербург. Закурил прямо на борту, не взирая на все запреты. И не остался незамеченным.

— В пятницу, 21 июля, самолет, выполняющий рейс DP505, совершил вынужденную посадку во Внуково для отстранения от полета пассажира, — сообщают в пресс-службе перевозчика.

Через 35 минут самолет взлетел, но уже без курильщика. Повторить его судьбу теперь вряд ли кто захочет, ведь «Победа» намерена взыскать с него все расходы из-за вынужденной посадки, в том числе на топливо, рабочее время экипажа, компенсацию другим пассажирам.

К слову, теперь каждый раз, как кто-то закурит на борту, самолет будет приземляться в ближайшем аэропорту для высадки нарушителя. Расходы, разумеется, будут за его счет.