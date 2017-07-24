Нетерпеливого курильщика, летевшего из Махачкалы в Петербург, высадили в Москве
Мужчина из своего кармана заплатит за вынужденную посадку воздушного судна.
Мужчина из своего кармана заплатит за вынужденную посадку воздушного судна.
Примерно три с половиной часа не мог выдержать заядлый курильщик, летевший рейсом авиакомпании «Победа» из Махачкалы в Петербург. Закурил прямо на борту, не взирая на все запреты. И не остался незамеченным.
— В пятницу, 21 июля, самолет, выполняющий рейс DP505, совершил вынужденную посадку во Внуково для отстранения от полета пассажира, — сообщают в
К слову, теперь каждый раз, как
К слову, в пятницу же в сводки попала еще одна курильщица — 40-летняя мать, летевшая с двумя дочерьми из Антальи в Петербург, тоже закурила на борту. Полицейские встречали ее у выхода с трапа.