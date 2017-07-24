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13:25 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцы стали больше зарабатывать и больше тратить

По сравнению с 2016 годом, зарплата жителей Новосибирской области выросла на 1,5%, а их траты — на 4,6%, по данным Новосибирскстата.

Новосибирцы стали больше зарабатывать и больше тратить, сообщает Новосибирскстат. Оборот розничной торговли вырос на 0,3%.

Также горожане стали чаще питаться вне дома — затраты на общепит увеличились более чем на 10%. Объем платных услуг вырос на 3,2%.

Инфляция с начала года составила 1,9%. Сильнее всего цены поднялись на продукты — на 3%, непродовольственные товары остались практически на том же уровне, а стоимость услуг выросла почти на 3%.

Уровень безработицы в Новосибирской области снижается и составляет 5,6%.

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