Новосибирцы стали больше зарабатывать и больше тратить, сообщает Новосибирскстат. Оборот розничной торговли вырос на 0,3%.



Также горожане стали чаще питаться вне дома — затраты на общепит увеличились более чем на 10%. Объем платных услуг вырос на 3,2%.



Инфляция с начала года составила 1,9%. Сильнее всего цены поднялись на продукты — на 3%, непродовольственные товары остались практически на том же уровне, а стоимость услуг выросла почти на 3%.



Уровень безработицы в Новосибирской области снижается и составляет 5,6%.