Пермскому омбудсмену за полгода поступило 369 жалоб от предпринимателей
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Вячеслав Белов 24 июля отчитался по итогам деятельности за первое полугодие 2017 года.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Вячеслав Белов 24 июля отчитался по итогам деятельности за первое полугодие 2017 года.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Вячеслав Белов 24 июля отчитался по итогам деятельности за первое полугодие 2017 года.
За первое полугодие 2017 года в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Прикамье поступило 369 жалоб. Из них больше половины поступило от индивидуальных предпринимателей. Наибольшее количество обращений поступило в марте (85 жалоб), в июне — 59.
С начала года поступило 11% жалоб
Больше всего жалоб (24%) связаны с
Вячеслав Белов выделил положительные изменения в осуществлении
Основной целью программы является снижение административной нагрузки на предпринимателей, с целью повышения качества администрирования надзорных органов и уменьшения ущерба по отношению к предпринимателям. К 2018 году в регионах планируется ввести
Сейчас в сфере надзора существует проблемы, связанные с размером административных штрафов, с подготовкой и сдачей обязательной отчетности, подготовкой лицензионных условий сертификатов. Жалобы на проведение проверок в Пермском крае составляют 21% от общего числа.
«В прошлом году в этот период жалобы на проведение неосновательных
Большинство жалоб по защите прав предпринимателей поступали омбудсмену на органы исполнительной власти — всего 42%. На органы местного самоуправления пожаловались 25% предпринимателей, что обусловлено значительным количеством жалоб, связанных с неправомерными отказами в предоставлении земельных участков, в продлении и перезаключении договоров аренды.
Лидерами по количеству жалоб, помимо Перми (51% жалоб), стали Чайковский, Пермский, Осинский, Бардымский муниципальные районы и Березники.