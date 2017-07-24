Пермскому омбудсмену за полгода поступило 369 жалоб от предпринимателей

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Вячеслав Белов 24 июля отчитался по итогам деятельности за первое полугодие 2017 года.

За первое полугодие 2017 года в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Прикамье поступило 369 жалоб. Из них больше половины поступило от индивидуальных предпринимателей. Наибольшее количество обращений поступило в марте (85 жалоб), в июне — 59.

С начала года поступило 11% жалоб уголовно-правового характера, что на 3−4% выше, чем за аналогичный период в прошлом году. Причиной роста показателя стало то, что основная часть обращений касались привлечения к уголовной ответственности предпринимателей, которые получили субсидии или гранты на поддержку развития бизнеса, а позже, на взгляд надзорных органов, ненадлежащим образом израсходовали полученные средства.

Больше всего жалоб (24%) связаны с земельно-имущественными и арендными отношениями: выделение земельных участков, изменение разрешённого вида использования земли, разрешение на строительство объектов эксплуатации, приватизация, выкуп земельных участков.

Вячеслав Белов выделил положительные изменения в осуществлении контрольно-надзорной деятельности, что связано с началом реализации приоритетной программы на территории РФ «Реформа контрольно-надзорной деятельности».

Основной целью программы является снижение административной нагрузки на предпринимателей, с целью повышения качества администрирования надзорных органов и уменьшения ущерба по отношению к предпринимателям. К 2018 году в регионах планируется ввести риск-ориентированную систему контроля и надзора в сфере экологии, ветеринарного, жилищного надзора, а также лицензионный контроль за предпринимателями, которые осуществляют деятельность по управлению многоквартирными домами и розничной продаже алкогольной продукции и долевому строительству многоквартирных домов.

Сейчас в сфере надзора существует проблемы, связанные с размером административных штрафов, с подготовкой и сдачей обязательной отчетности, подготовкой лицензионных условий сертификатов. Жалобы на проведение проверок в Пермском крае составляют 21% от общего числа.

«В прошлом году в этот период жалобы на проведение неосновательных контрольно-надзорных проверок были на первом плане. На сегодняшний день количество плановых и внеплановых проверок сократилось. Поэтому и жалобы по этому вопросу отошли на второй план. Надзорные органы стали чаще выносить предупреждения предпринимателям, а взыскивать штрафы. Однако существует проблема по части ведомств: для того чтоб региональные ведомства приняли документы по риск-ориентированному контролю, они должны получить указания от федеральных ведомств, но те, в свою очередь, еще не подготовили полную информацию», — прокомментировал Вячеслав Белов.

Большинство жалоб по защите прав предпринимателей поступали омбудсмену на органы исполнительной власти — всего 42%. На органы местного самоуправления пожаловались 25% предпринимателей, что обусловлено значительным количеством жалоб, связанных с неправомерными отказами в предоставлении земельных участков, в продлении и перезаключении договоров аренды.