В Екатеринбурге вскрыли брусчатку на Площади 1905 года

В Екатеринбурге приступили к разбору брусчатки на площади 1905 года перед зданием городской администрации. Движение транспорта и остановка общественного транспорта доступна только на четной стороне проспекта Ленина, передает корреспондент «АиФ-Урал» в понедельник, 24 июля.

Дорожная организация ГУДСР приступила к демонтажу и замене брусчатки на проспекте Ленина от улицы 8 Марта до улицы Вайнера. Работы проходят по нечетной стороне улицы со стороны памятника Ленину и продлятся до 28 августа. В связи с этим на участке отсутствует движение авто и общественного транспорта.

Автобусы, идущие по маршрутам № 21, 28, и 61, идут в объезд по улицам Малышева, Хохрякова и далее на проспект Ленина. Исключение сделали пока для трамваев, однако они минуют остановку на ремонтируемом участке также до 28 августа.

Ремонт второй половины проспекта Ленина начнется с 3 сентября и закончится 10 октября. Весь объем работ по проспекту Ленина завершится 20 октября.