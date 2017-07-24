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13:50 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Екатеринбурге вскрыли брусчатку на Площади 1905 года

Ремонтные работы продлятся до 10 октября.

В Екатеринбурге приступили к разбору брусчатки на площади 1905 года перед зданием городской администрации. Движение транспорта и остановка общественного транспорта доступна только на четной стороне проспекта Ленина, передает корреспондент «АиФ-Урал» в понедельник, 24 июля.

Дорожная организация ГУДСР приступила к демонтажу и замене брусчатки на проспекте Ленина от улицы 8 Марта до улицы Вайнера. Работы проходят по нечетной стороне улицы со стороны памятника Ленину и продлятся до 28 августа. В связи с этим на участке отсутствует движение авто и общественного транспорта.

Автобусы, идущие по маршрутам № 21, 28, и 61, идут в объезд по улицам Малышева, Хохрякова и далее на проспект Ленина. Исключение сделали пока для трамваев, однако они минуют остановку на ремонтируемом участке также до 28 августа.

Ремонт второй половины проспекта Ленина начнется с 3 сентября и закончится 10 октября. Весь объем работ по проспекту Ленина завершится 20 октября.

В рамках ремонта на проспекте Ленина до этого числа планируется обновить дорожное покрытие, отремонтировать тротуары и заменить ограждения бульварной части проспекта. А также заменить почти 10 000 кв.м. газона и установить малые архитектурные формы: 34 стенда, 21 световое кашпо, 54 вазона, 47 урн, 16 велопарковок, 66 скамеек и многое другое. Кроме того, главный городской проспект украсят 11 новых деревьев — 4 липы, 6 кустов сирени и одна ель.

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