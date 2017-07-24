Доллар и евро на торгах 24 июля подорожали, российский рубль подешевел
Доллар подорожал на Br0,0089 до Br1,944 (21 июля — Br1,9351 за $1). Евро стал дороже на Br0,0097 до Br2,2631 (21 июля — Br2,2534 за 1 евро).
Доллар подорожал на Br0,0089 до Br1,944 (21 июля — Br1,9351 за $1). Евро стал дороже на Br0,0097 до Br2,2631 (21 июля — Br2,2534 за 1 евро).
24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 24 июля подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской
Доллар подорожал на Br0,0089 до Br1,944 (21 июля — Br1,9351 за $1).
Евро стал дороже на Br0,0097 до Br2,2631 (21 июля — Br2,2534 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0268 до Br3,2581 за 100 российских рублей (21 июля — Br3,2849 за 100 российских рублей).