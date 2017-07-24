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13:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Треть московских ПК сочли зараженными вирусом для майнинга биткоинов

В Москве до 30 процентов всех компьютеров заражены вирусом, позволяющим скрыто майнить биткоины, заявил советник президента России по развитию интернета Герман Клименко. По его словам, в настоящее время это самая распространенная и самая опасная вредоносная программа.

По его словам, «сейчас самый распространенный и самый опасный вирус — это вирус, который вскрывает ваш сервер и ставит на него программу майнинга биткоинов».

Если вы поговорите с “Лабораторией Касперского”, они вам скажут, что из 20 миллионов компьютеров в Москве заражено 20−30 процентов.
Герман Клименко
Советник президента России по развитию интернета

Клименко добавил, что «современные вирусы вообще стараются ничего не портить». Он отметил, что организаторы подобной схемы зарабатывают на «сдаче в аренду» мощностей зараженных компьютеров для обработки криптовалютных расчетов.

RNS пишет, что комментария от «Лаборатории Касперского» по этому вопросу получить пока не удалось.

21 июля исследователи в области интернет-безопасности обнаружили рекламный ботнет Stantinko, жертвами которого стали пользователи из России и Украины.

В начале месяца специалисты из «Лаборатории Касперского» заметили широкое распространение вируса Xafekopy, который подписывал владельцев смартфонов на платные сервисы.

В апреле сообщалось, что хакеры научили майнить биткоины самую мощную в мире сеть ботнетов Mirai. Она использует для атак взломанные устройства интернета вещей («умные» кофеварки, чайники, холодильники или тостеры). Однако в итоге выяснилось, что мощностей захваченных гаджетов для генерирования криптовалюты не хватает.

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18 июля© Ньюстюб
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