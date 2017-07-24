В Индустриальном районе Перми отремонтируют 16 дворов

Работы стартовали на 70% объектов. Ремонт во всех дворах завершится до 1 сентября.

«Основная часть выделенных для реализации программы средств уходит на асфальтирование проезжей части и обустройство тротуаров и пешеходных дорожек. Кроме того, жители обращаются с просьбами установить новые детские и спортивные площадки, провести работы по кронированию деревьев и озеленению территории», — прокомментировал глава администрации Индустриального района Перми Александр Иванов.

В целом в администрацию Индустриального района было подано около 30 заявок, и те дворы, которые не вошли в программу в этом году, на следующий год будут рассматриваться в приоритетном порядке — программа рассчитана до 2022 года.

«Мы регулярно контролируем ход работ. Подрядчики предупреждены, что в случае некачественного выполнения будут приняты жёсткие меры», — отмечает заместитель начальника отдела ЖКХ и жилищных отношений администрации Индустриального района Сергей Жук.