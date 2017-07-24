Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Транзит газа рухнул, Украина испугалась: зовет Европу - СМИ
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
«Не знаете, двоечники»: Греф рассказал, почему уволил 450 юристов
Дачники попали под вторую «амнистию»
Влюбленная пара из России прославилась на весь мир (фото)
Почему отмена роуминга может сделать мобильную связь дороже ФАС дала операторам две недели на отмену роуминга внутри страны
Ольге Алисовой, сбившей «пьяного мальчика», назначили наказание
Орлова опубликовала "запретное" фото с Фриске
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч
Toyota за 500 тысяч евро: онлайн из Испании
Волочкова окунулась в море в откровенном купальнике - СМИ
В Одессе пассажира выгнали из-за украинского языка
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
Кравчук: Российская власть делает большую историческую ошибку
В ЛНР сказали, как бойцы ВСУ продают свои позиции
Московские квартиры стали рекордно доступными
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
12Машины смертников «Исламского государства»
14:17 (мск), источник: Om1.ru

На омских рынках вылавливают чумную свинину

Работники мэрии проводят рейды по рынкам города из-за африканской чумы свиней.

Как заверяют в мэрии специалисты держат под контролем ситуацию в связи с чумой свиней. Так, специалисты департамента городской экономической политики проводят рейды по муниципальным рынкам Омска.

Как показал, мониторинг на Советском, Ленинском, Центральном и Левобережном рынках, после введения в регионе режима ЧС, в продажу стало поступать куда меньше свинины, чем ранее. При этом цены на нее не повысились и остались прежними.

Михаил Щелконогов, заместитель директора департамента ГЭП:

 — Ситуация находится под контролем. Все реализуемое мясо проходит через специализированные убойные пункты и жесткий ветеринарный контроль.

Также на выходных совместные рейды провели специалисты регионального ГУ ветеринарии, сотрудники мэрии и полиции. Специалисты отправились не на муниципальные рынки, а по так называемым стихийным — точкам несанкционированной торговли.

В итоге специалисты ГУ ветеринарии составили 13 протоколов и изъяли более 200 килограмм сырой свинины, 15 килограмм копченого и 12,5 килограмм соленого сала. Работники мэрии за несанкционированную торговлю (ст. 61.2 КоАП РФ) составили 48 протоколов.

Михаил Щелконогов, заместитель директора департамента ГЭП:

 — В связи с введением на территории региона режима чрезвычайной ситуации мы призываем омичей быть более бдительными. Не покупать мясо в местах несанкционированной торговли и оперативно сообщать о наличии таких мест в контролирующие органы.

Сообщить в контролирующие органы об уличных торговцев омичи могут по следующим телефонам:

ГУ ветеринарии Омской области — 53−35−05, 53−13−82, 53−29−91; БУ «Омский областной ЦПЭЛЖ» — 66−73−30, 66−73−08; Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области — 44−34−28.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Жириновский возглавит список лидеров омского отделения ЛДПР в Горсовет
Reuters: ФРГ предложила расширить санкции из-за турбин Siemens
Банк России повысил курсы доллара и евро
В Госдуму внесен законопроект о нематериальной взятке
В Дагестане двое мужчин похитили министра строительства и ЖКХ
Совет судей оценил свадьбу дочери коллеги в Краснодаре
В Швейцарии неизвестный с бензопилой напал на людей
Microsoft похоронит Paint
Спорт
«Спартак» забуксовал на старте. В чем причины Если отталкиваться исключительно от результата, чемпион России провалил стартовый отрезок, и другого слова тут не подберешь
Авто
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч В объяснительной записке работник организации просит не наказывать его, так как на место пожара он «прилетел» за 2 минуты
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Ирина Мирошниченко отмечает 75-летие Народную артистку РСФРС поздравил с юбилеем премьер-министр России Дмитрий Медведев, подчеркнув «редкий дар и тонкое чувство стиля»
Недвижимость
Россиянам разрешили прописку на дачах
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
В Москве подскочил спрос на аренду квартир
Владельцам квартир разрешат не ходить на собрания жильцов
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Выпускнице, разоблачившей «липовую» медалистку, грозит суд Скандал, который произошел в конце июня в Адыгее, похоже, разгорается с новой силой.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь