На омских рынках вылавливают чумную свинину

Как заверяют в мэрии специалисты держат под контролем ситуацию в связи с чумой свиней. Так, специалисты департамента городской экономической политики проводят рейды по муниципальным рынкам Омска.

Как показал, мониторинг на Советском, Ленинском, Центральном и Левобережном рынках, после введения в регионе режима ЧС, в продажу стало поступать куда меньше свинины, чем ранее. При этом цены на нее не повысились и остались прежними.

Михаил Щелконогов, заместитель директора департамента ГЭП:

— Ситуация находится под контролем. Все реализуемое мясо проходит через специализированные убойные пункты и жесткий ветеринарный контроль.

Также на выходных совместные рейды провели специалисты регионального ГУ ветеринарии, сотрудники мэрии и полиции. Специалисты отправились не на муниципальные рынки, а по так называемым стихийным — точкам несанкционированной торговли.

В итоге специалисты ГУ ветеринарии составили 13 протоколов и изъяли более 200 килограмм сырой свинины, 15 килограмм копченого и 12,5 килограмм соленого сала. Работники мэрии за несанкционированную торговлю (ст. 61.2 КоАП РФ) составили 48 протоколов.

Михаил Щелконогов, заместитель директора департамента ГЭП:

— В связи с введением на территории региона режима чрезвычайной ситуации мы призываем омичей быть более бдительными. Не покупать мясо в местах несанкционированной торговли и оперативно сообщать о наличии таких мест в контролирующие органы.

Сообщить в контролирующие органы об уличных торговцев омичи могут по следующим телефонам: