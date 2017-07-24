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14:49 (мск), источник: СуперОмск

В Омске сдали последний дом для переселенцев из ветхого жилья

Многоквартирный дома на улице Барнаульской введен в эксплуатацию.

С введением в эксплуатацию многоквартирного дома на улице Барнаульской будет завершена программа переселения из ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. 10-этажный дом был официально сдан в минувшую пятницу 21 июля.

460 человек или 180 семей получат квартиры в новом доме. В настоящий момент завершается оформление необходимых документов. Распределение квартир среди новоселов будет проходить с помощью жеребьевки.

«Ставка администрации Омска на собственное строительство, а не на приобретение жилья полностью оправдала себя. Так, за весь период реализации пятилетней программы — это более 1 миллиарда бюджетных рублей», — заявила директор департамента жилищной политики Светлана Шенфельд.

В прошлом году было расселено 106 многоквартирных аварийных домов, в которых проживали около 1500 человек. При этом 579 человек из 250 жилых помещений смогли переехать в новые квартиры с опережением плановых сроков региональной программы.

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