В Омске сдали последний дом для переселенцев из ветхого жилья

С введением в эксплуатацию многоквартирного дома на улице Барнаульской будет завершена программа переселения из ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. 10-этажный дом был официально сдан в минувшую пятницу 21 июля.

460 человек или 180 семей получат квартиры в новом доме. В настоящий момент завершается оформление необходимых документов. Распределение квартир среди новоселов будет проходить с помощью жеребьевки.

«Ставка администрации Омска на собственное строительство, а не на приобретение жилья полностью оправдала себя. Так, за весь период реализации пятилетней программы — это более 1 миллиарда бюджетных рублей», — заявила директор департамента жилищной политики Светлана Шенфельд.