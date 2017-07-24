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14:33 (мск), источник: НТА-Приволжье

Более 2 млн. рублей выделено на ремонт главного здания школы № 167 в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород. 24 июля. НТА-Приволжье — Более 2 млн. рублей выделено на ремонт главного здания школы № 167 в Нижнем Новгороде.

Как сообщила журналистам по итогам оперативного совещания в администрации Нижнего Новгорода директор городского департамента образования Ирина Тарасова, по требованию Роспотребнадзора в здании школы № 167 на улице Электровозная необходим ремонт канализации.

По словам чиновника, на ремонт в этом году выделено 2,3 млн. рублей, которые пойдут как на восстановление канализации, так и на другие работы.

Ранее сообщалось, что корпус школы № 167 на улице Ухтомского будет закрыт из-за плохого состояния фундамента и стен здания. Такое решение было принято городской комиссией ГОиЧС в начале июля.

По данным Ирины Тарасовой, в этом здании обучались 176 человек. Часть родителей оповещена об изменениях, остальным планируется сообщить в течение августа.

Здание было признано аварийным. Что будет на участке, который освободится после сноса школы, пока остается под вопросом.

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