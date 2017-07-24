Более 2 млн. рублей выделено на ремонт главного здания школы № 167 в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород. 24 июля.
Нижний Новгород. 24 июля.
Как сообщила журналистам по итогам оперативного совещания в администрации Нижнего Новгорода директор городского департамента образования Ирина Тарасова, по требованию Роспотребнадзора в здании школы № 167 на улице Электровозная необходим ремонт канализации.
По словам чиновника, на ремонт в этом году выделено 2,3 млн. рублей, которые пойдут как на восстановление канализации, так и на другие работы.
Ранее сообщалось, что корпус школы № 167 на улице Ухтомского будет закрыт
По данным Ирины Тарасовой, в этом здании обучались 176 человек. Часть родителей оповещена об изменениях, остальным планируется сообщить в течение августа.
Здание было признано аварийным. Что будет на участке, который освободится после сноса школы, пока остается под вопросом.