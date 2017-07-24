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14:55 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Снос екатеринбургской телебашни заложили в стоимость «Арены»

Он обойдется в сотни миллионов рублей.

Снос недостроенной телебашни в Екатеринбурге может обойтись в сумму от 130 до 250 миллионов рублей. К такому выводу пришли эксперты «Уралинформбюро».

Идея о сносе башни была озвучена на днях врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым. Незадолго до этого депутаты областного Закособрания одобрили передачу телебашни и земельного участка под ней в качестве взноса в уставной капитал АО «Ледовая арена» для строительства на этом участке одноименного спортивного сооружения на 15 тысяч зрителей. Следует добавить, что на данный момент сама компания как юридическое лицо еще не создана.

Стоимость башни и земли под ней оценивается в 654,2 миллиона рублей. Предварительная стоимость строительства Ледовой арены — около 1,5 миллиарда рублей, финансирование возьмет на себя УГМК-Холдинг, который сейчас контролирует ХК «Автомобилист».

На данный момент предполагается, что 40% акций АО «Ледовая арена» будет в собственности Свердловской области, а 60% отойдет УГМК. Но, по словам и.о. главы МУГИСО Сергея Зырянова, соотношение еще может поменяться.

Председатель Комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности областного Заксобрания Владимир Никитин подтвердил слова министра. «Это предварительная цифра. Дальше все будет зависеть от того, как акционеры будут вкладываться в строительство Ледовой арены», — пояснил он в беседе с корреспондентом «Уралинформбюро».

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При этом стоимость подготовки площадки — а значит, и возможного сноса башни — заложена в смету первого этапа работ. Так что есть основания предполагать, что расходы на снос (которые с большой долей вероятности возьмут на себя «медники») позволят увеличить долю акций холдинга в уставном капитале АО «Ледовая арена».

«Уралинформбюро» решило выяснить, сколько может стоить демонтаж такого сложного объекта — и как это сделать технически. В пресс-службе УГМК отвечать на данный вопрос отказались.

По словам заместителя генерального директора челябинского предприятия «Р. В. С.» Евгения Шерстнева, демонтаж столь крупных объектов вполне реален, если использовать при этом невзрывчатые вещества. Например, энергию газов — как при сносе элеватора Екатеринбургского мукомольного завода.

Депутат Екатеринбургской гордумы и по совместительству глава «Группы ЛСР» на Урале Владимир Крицкий, который в марте 2018 года называл гипотетические затраты на снос башни «очень высокими», в беседе с агентством также назвал сам снос «технически возможным». «Вопрос, сколько он будет стоить, — подчеркнул депутат. — Но чтобы понять общую стоимость работ, нужно иметь техкарту».

Один из источников агентства, имеющий косвенное отношение к областному Минстрою, предположил, что сумма будет значительной: 15−20% от сегодняшней стоимости всего объекта (то есть башни и земли под ней). Таким образом, получается порядка 130 миллионов рублей.

Близкую к этому цифру в беседе с агентством обозначил и Владимир Никитин: «Стоимость сноса ориентировочно более 100 миллионов, но может быть и в два раза выше. Для того чтобы сказать точно, нужен проект сноса, а его пока нет.».

Директор ООО «Эксперт-Девелопмент» Сергей Жилин (один из авторов проекта по реновации башни «Глобальный маяк») назвал другую, куда более серьезную сумму. «У меня информация из недр самого УГМК, что снос башни предварительно оценен в 250 миллионов», — сообщил он «Уралинформбюро».

Следует напомнить, что строительство Екатеринбургской телебашни стартовало в 1983 году. Возведением объекта занимался трест «Спецжелезобетонстрой». Стройка была заморожена в 1991 году из-за недофинансирования.

В июле 2012 года Дмитрий Медведев дал поручение о передаче башни из федеральной в собственность региона. В результате из областной казны потратили на ее покупку около 500 миллионов рублей. В сентябре 2016-го телебашню внесли в план приватизации и была попытка продать ее одному из местных девелоперов за 650 миллионов рублей. Но в продажные планы вмешалась УГМК.

Теперь же получается, что областная казна вместо получения «живых» шестисот с лишним миллионов по сути раскошелится на снос своей собственности. Примечательно, что ранее прошел конкурс по обустройству башни, а сейчас неожиданно выяснилось, что она находится в аварийном состоянии и не может эксплуатироваться в дальнейшем. Кто и когда дал такое заключение, пока неизвестно.

Евгений СУСОРОВ.

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