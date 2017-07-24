Доход ректора Горного университета в Петербурге в 30 раз превысил зарплату

Источник: РИА "Новости"

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что Литвиненко, по руководством которого, по данным издания, защитил кандидатскую диссертацию президент России Владимир Путин, не первый год возглавляет рейтинг самых обеспеченных руководителей российских вузов.

Декларированный годовой доход — 195,7 миллионов рублей, в том числе заработная плата — 6,5 миллионов рублей, в том числе оклад — 3,5 миллионов рублей, премии и стимулирующие выплаты — 2,96 миллиона рублей. Декларация на сайте Санкт-Петербургского горного университета

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Согласно документу, в собственности Литвиненко, а находятся, в частности, три земельных участка общей площадью около шести тысяч квадратных метров, а также жилой дом и квартира площадью около 150 квадратных метров. Кроме того, на правах общей долевой собственности Литвиненко принадлежит квартира площадью 433 квадратных метра.

По итогам 2015 года годовой доход Литвиненко составлял 277,1 миллиона рублей при зарплате в 8 миллионов рублей, отмечается в соответствующей декларации. В Горном университете РИА Новости не стали комментировать источники доходов ректора.

Литвиненко является акционером холдинга «Фосагро», куда входят компании «Апатит», «Фосагро-Череповец», «Метахим» и ряд других активов. Семья экс-сенатора Андрея Гурьева контролирует 48,48% акций компании, доля Литвиненко составляет 19,35%.