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14:51 (мск), источник: РИА Новости

Доход ректора Горного университета в Петербурге в 30 раз превысил зарплату

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 июл — РИА Новости. Доход ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко в 2016 году составил 195,7 миллионов рублей, что в 30 раз больше заработной платы с учетом премий — 6,5 миллионов рублей, следует из декларации на сайте вуза.

Источник: РИА "Новости"

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что Литвиненко, по руководством которого, по данным издания, защитил кандидатскую диссертацию президент России Владимир Путин, не первый год возглавляет рейтинг самых обеспеченных руководителей российских вузов.

Декларированный годовой доход — 195,7 миллионов рублей, в том числе заработная плата — 6,5 миллионов рублей, в том числе оклад — 3,5 миллионов рублей, премии и стимулирующие выплаты — 2,96 миллиона рублей.
Декларация на сайте Санкт-Петербургского горного университета
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Согласно документу, в собственности Литвиненко, а находятся, в частности, три земельных участка общей площадью около шести тысяч квадратных метров, а также жилой дом и квартира площадью около 150 квадратных метров. Кроме того, на правах общей долевой собственности Литвиненко принадлежит квартира площадью 433 квадратных метра.

По итогам 2015 года годовой доход Литвиненко составлял 277,1 миллиона рублей при зарплате в 8 миллионов рублей, отмечается в соответствующей декларации. В Горном университете РИА Новости не стали комментировать источники доходов ректора.

Литвиненко является акционером холдинга «Фосагро», куда входят компании «Апатит», «Фосагро-Череповец», «Метахим» и ряд других активов. Семья экс-сенатора Андрея Гурьева контролирует 48,48% акций компании, доля Литвиненко составляет 19,35%.

Датой основания Горного университета считается 21 октября 1773 года, когда императрица Екатерина II подписала указ о создании инженерного училища по горной части. На базе этого училища далее последовательно были созданы Горный кадетский корпус и Институт корпуса горных инженеров, а с 1866 года — Петербургский горный институт. Сейчас в попечительский совет вуза входят, в частности, председатель правления «Новотэка» Леонид Михельсон, гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков, а также глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, председатель совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин и гендиректор «Фосагро» Андрей Гурьев.

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