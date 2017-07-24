Немецкие эксперты нашли слабые места казахстанских компаний

Источник: Forbes.kz

Индустрия 4.0, или промышленность четвертого поколения, становится центральной темой мирового технологического развития.

Казахстан старается не отставать: последнее президентское послание начинается с «исторического вызова», который ставит перед Казахстаном четвертая индустриальная революция, а блок, посвященный конкурентоспособности страны, начинается с темы цифровизации, применения аддитивных технологий и робототехники. Поскольку тезисы посланий используются как прямое руководство к действию, со следующего года правительство перейдет к реализации комплекса мер по техперевооружению промышленности на основе элементов Индустрии 4.0.

Читайте также Государственные гранты на специальности распределили в МОН РК

Как Казахстан пытается наладить связь с космосом

Процесс идет и снизу: на многих промышленных предприятиях уже применяются и сенсоры, и роботы, и дроны, а 3D-печать за несколько лет успела стать на казахстанском рынке ординарной услугой. Однако развитие этих технологий в промышленной сфере пока не скоординированно, поэтому государство нашло себе на этом поле пространство для деятельности. А поскольку тема Индустрии 4.0 для нас новая и неизвестная, понадобилась внешняя экспертиза.

Наш эксперт — доктор Томас Шталекер, координатор бизнес-подразделения Региональные инновационные системы в Институте изучения систем и инноваций Общества Фраунгофера (Fraunhofer ISI).

Напомним, что Фраунгофер — одна из лидирующих структур в мире, специализирующаяся на развитии прикладных технологий. В общество входят 69 институтов, изучающих и внедряющих цифровые, лазерные и роботехнологии, киберфизические системы и многое другое.

Задача д-ра Шталекера и его коллег в рамках совместного проекта с Казахстанским институтом развития индустрии (КИРИ) — диагностировать отечественные предприятия обрабатывающей промышленности на предмет внедрения элементов Индустрии 4.0.

Доктор Шталекер, где вам удалось побывать в ходе проекта?

— Всего мы с коллегами посетили 44 компании, в том числе заводы в Астане, Караганде и Темиртау, Алматы, Шымкенте, а также Усть-Каменогорске. Все эти предприятия представлены в разных отраслях промышленности: металлургия, металлообработка, машиностроение. И их технологический уровень также заметно разнится: от типично советских предприятий до современных, инновационных. Разброс действительно очень большой.

Энергия будущего: планы игры меняются

Насколько высок технологический уровень наиболее продвинутых предприятий по меркам Индустрии 4.0?

— Можно говорить, что в обрабатывающей промышленности Казахстана сложилась группа компаний наиболее готовых к внедрению элементов Индустрии 4.0, и такие компании представлены во всех отраслях промышленности. Более того, многие уже внедряют отдельные элементы, в первую очередь, программное обеспечение, вроде ERP-систем, и современное технологическое оборудование, автоматизированные и полуавтоматизированные производственные линии. Эти направления осваиваются казахстанскими компаниями более активно, чем, скажем, самые наукоемкие в Индустрии 4.0 — роботы и роботизированные линии, киберфизические системы, системы, построенные на использовании сенсоров и так далее. В Казахстане это тоже встречается, но в исключительных случаях. Однако и тот уровень, который достигнут, позволяет казахстанским предприятиям быть готовым к дальнейшему технологическому развитию. Внедрение продвинутого программного обеспечения — важный шаг по дороге от автоматизации к цифровизации.

Цифровизация отечественных промышленных предприятий происходит, но процесс движется медленно. Какие препятствия вы видите на этом пути?

— Самое первое препятствие — финансирование. Именно об этом говорили нам в большинстве компаний. Немногим удается финансировать программы техперевооружения за собственный счет, но большая часть компаний сильно зависит от госфинансирования, госгарантий перед фининститутами. Большинство поставщиков технологического оборудования и решений — это западные компании, чьи продукты стоят очень дорого.

Австрийские инвесторы намерены вложиться в Казахстан

Второе препятствие — невысокий уровень квалификации персонала. Многие компании не могут самостоятельно обучать сотрудников, а качество обучения в техникумах и вузах бизнес считает плохим. Впрочем, на минувшей неделе я был в Шымкенте, где посетил машиностроительный завод, гендиректор которого заявил, что его вполне удовлетворяет уровень его сотрудников, подготовленных в местном вузе. Возможно, дело в том, что на предприятии высока доля сотрудников с высшим образованием — их больше половины. Но это исключение, а не правило. Компаниям нужна поддержка в подготовке квалифицированных кадров.

Вы имеете в виду государственную поддержку?

— Образование — задача государства, на нем и большая часть ответственности, но и вузам, в том числе частным бизнес-школам, стоило бы сориентировать свои стратегии на подготовку специалистов для промышленности будущего.

Какие слабые места есть у нашей промышленности в контексте развития цифровизации?

— Очевидная слабость казахстанской промышленности в том, что в стране практически нет технологических компаний. Использовать и адаптировать самые современные технологии способны многие, но немногие готовы сами производить их. Это большой вызов, который встанет перед Казахстаном в будущем, — появятся ли локальные высокотехнологичные игроки.

Джон Шоул: Приговор казахстанскому сервису

В Германии переход к Индустрии 4.0 — это государственная программа с различными инструментами поддержки. Какой вы видите роль государства в развитии цифровизации промышленности и экономики в казахстанском кейсе?

— Это как раз то, над чем мы сейчас активно работаем, и в итоговый доклад мы обязательно включим предложения как на краткосрочный, так и на долгосрочный периоды. Если говорить в целом, то важно развивать цифровую инфраструктуру, интернет-инфраструктуру. Важно, чтобы предприятия даже в сельской местности имели бесперебойный доступ к этой сети. Необходимы госпрограммы, позволяющие компаниям адаптировать элементы Индустрии 4.0, а также развивать программы техперевооружения и поддерживать НИОКР в сфере цифровизации.

Нужны пилотные программы, «модельные фабрики», показывающие что такое Индустрия 4.0 на конкретных примерах — собственно, этим и займется КИРИ. Не помешали бы региональные центры компетенций на базе технических университетов — их роль в будущем развитии технологического уровня казахстанской экономики мне видится огромной. Есть необходимость в кампании медийного продвижения идей Индустрии 4.0, нужно мотивировать казахстанцев переходить к современному цифровому обществу.