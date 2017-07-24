Немецкие эксперты нашли слабые места казахстанских компаний
Перейти к Индустрии 4.0 нашим предприятиям мешает дефицит финансирования, кадров и отсутствие местных поставщиков технологий.
Перейти к Индустрии 4.0 нашим предприятиям мешает дефицит финансирования, кадров и отсутствие местных поставщиков технологий.
Индустрия 4.0, или промышленность четвертого поколения, становится центральной темой мирового технологического развития.
Казахстан старается не отставать: последнее президентское послание начинается с «исторического вызова», который ставит перед Казахстаном четвертая индустриальная революция, а блок, посвященный конкурентоспособности страны, начинается с темы цифровизации, применения аддитивных технологий и робототехники. Поскольку тезисы посланий используются как прямое руководство к действию, со следующего года правительство перейдет к реализации комплекса мер по техперевооружению промышленности на основе элементов Индустрии 4.0.
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Процесс идет и снизу: на многих промышленных предприятиях уже применяются и сенсоры, и роботы, и дроны, а 3D-печать за несколько лет успела стать на казахстанском рынке ординарной услугой. Однако развитие этих технологий в промышленной сфере пока не скоординированно, поэтому государство нашло себе на этом поле пространство для деятельности. А поскольку тема Индустрии 4.0 для нас новая и неизвестная, понадобилась внешняя экспертиза.
Наш эксперт — доктор Томас Шталекер, координатор
Напомним, что Фраунгофер — одна из лидирующих структур в мире, специализирующаяся на развитии прикладных технологий. В общество входят 69 институтов, изучающих и внедряющих цифровые, лазерные и роботехнологии, киберфизические системы и многое другое.
Задача
Доктор Шталекер, где вам удалось побывать в ходе проекта?
— Всего мы с коллегами посетили 44 компании, в том числе заводы в Астане, Караганде и Темиртау, Алматы, Шымкенте, а также
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Насколько высок технологический уровень наиболее продвинутых предприятий по меркам Индустрии 4.0?
— Можно говорить, что в обрабатывающей промышленности Казахстана сложилась группа компаний наиболее готовых к внедрению элементов Индустрии 4.0, и такие компании представлены во всех отраслях промышленности. Более того, многие уже внедряют отдельные элементы, в первую очередь, программное обеспечение, вроде
Цифровизация отечественных промышленных предприятий происходит, но процесс движется медленно. Какие препятствия вы видите на этом пути?
— Самое первое препятствие — финансирование. Именно об этом говорили нам в большинстве компаний. Немногим удается финансировать программы техперевооружения за собственный счет, но большая часть компаний сильно зависит от госфинансирования, госгарантий перед фининститутами. Большинство поставщиков технологического оборудования и решений — это западные компании, чьи продукты стоят очень дорого.
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Второе препятствие — невысокий уровень квалификации персонала. Многие компании не могут самостоятельно обучать сотрудников, а качество обучения в техникумах и вузах бизнес считает плохим. Впрочем, на минувшей неделе я был в Шымкенте, где посетил машиностроительный завод, гендиректор которого заявил, что его вполне удовлетворяет уровень его сотрудников, подготовленных в местном вузе. Возможно, дело в том, что на предприятии высока доля сотрудников с высшим образованием — их больше половины. Но это исключение, а не правило. Компаниям нужна поддержка в подготовке квалифицированных кадров.
Вы имеете в виду государственную поддержку?
— Образование — задача государства, на нем и большая часть ответственности, но и вузам, в том числе частным
Какие слабые места есть у нашей промышленности в контексте развития цифровизации?
— Очевидная слабость казахстанской промышленности в том, что в стране практически нет технологических компаний. Использовать и адаптировать самые современные технологии способны многие, но немногие готовы сами производить их. Это большой вызов, который встанет перед Казахстаном в будущем, — появятся ли локальные высокотехнологичные игроки.
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В Германии переход к Индустрии 4.0 — это государственная программа с различными инструментами поддержки. Какой вы видите роль государства в развитии цифровизации промышленности и экономики в казахстанском кейсе?
— Это как раз то, над чем мы сейчас активно работаем, и в итоговый доклад мы обязательно включим предложения как на краткосрочный, так и на долгосрочный периоды. Если говорить в целом, то важно развивать цифровую инфраструктуру,
Нужны пилотные программы, «модельные фабрики», показывающие что такое Индустрия 4.0 на конкретных примерах — собственно, этим и займется КИРИ. Не помешали бы региональные центры компетенций на базе технических университетов — их роль в будущем развитии технологического уровня казахстанской экономики мне видится огромной. Есть необходимость в кампании медийного продвижения идей Индустрии 4.0, нужно мотивировать казахстанцев переходить к современному цифровому обществу.
Не стоит забывать и о таком инструменте, как поддержка экспорта. Многие казахстанские предприятия — вполне добротные и современные, но изолированные бизнесы. Внутри страны в силу низкой емкости рынка нет замкнутых цепочек добавленной стоимости, поэтому вашим компаниям важно интегрироваться в международные цепочки. Найти механизм интернационализации компаний — задача, от качества решения которой зависит не только цифровое будущее промышленности Казахстана, но судьба всей национальной экономики.