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15:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Microsoft похоронит Paint

Корпорация Microsoft удалит графический редактор Paint из операционной системы Windows 10.

Об этом сообщается на сайте компании, посвященной изменениям в обновлении Fall Creators Update, которое выйдет в конце 2017 года.

В списке изменений новой версии ОС указывается, что приложения Outlook Express, Reader, Microsoft Paint и некоторые другие попали в список «удаленных или устаревших». Это означает, что программы не находятся в активной разработке и будут удалены.

Во время загрузки произошла ошибка.

При этом в обновлении Windows 10 Creators Update компания представила Paint 3D. Однако это не новая версия привычного Paint, а отдельное приложение для работы с 3D-изображениями.

Первая версия графического редактора Microsoft Paint была выпущена в 1985 году и изначально представляла собой однобитную монохромную версию программы PaintSphere ZSoft.

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