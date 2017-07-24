Microsoft похоронит Paint
Корпорация Microsoft удалит графический редактор Paint из операционной системы Windows 10.
Корпорация Microsoft удалит графический редактор Paint из операционной системы Windows 10.
Об этом сообщается на сайте компании, посвященной изменениям в обновлении Fall Creators Update, которое выйдет в конце 2017 года.
В списке изменений новой версии ОС указывается, что приложения Outlook Express, Reader, Microsoft Paint и некоторые другие попали в список «удаленных или устаревших». Это означает, что программы не находятся в активной разработке и будут удалены.
При этом в обновлении Windows 10 Creators Update компания представила Paint 3D. Однако это не новая версия привычного Paint, а отдельное приложение для работы с 3D-изображениями.
Первая версия графического редактора Microsoft Paint была выпущена в 1985 году и изначально представляла собой однобитную монохромную версию программы PaintSphere ZSoft.