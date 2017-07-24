Екатеринбург, Москва и Питер поборются за ВИЗ
Кто «оденет» набережную, решится в сентябре.
Кто «оденет» набережную, решится в сентябре.
За право разработать концепцию развития набережной
С идеей масштабного благоустройства набережной от Малоконного полуострова до Макаровского моста администрация Екатеринбурга выступила в феврале 2017 года. Основная задача проекта — создать единую пешеходную зону по всей протяженности набережной. В ходе работ предполагается «одеть» набережную в гранит с элементами геопластики и ландшафтного освещения, обустроить парки, велосипедные дорожки, спортплощадки и даже гребной канал. Корпуса старого ВИЗа должны превратиться в музейный комплекс.
Сам конкурс стартовал в июне, хотя анонсирован был еще весной. Его организаторы — администрация Екатеринбурга и Свердловское областное отделение Союза архитекторов России. К участию в конкурсе пригласили как российских, так и зарубежных архитекторов. Всего было подано 17 заявок, в финал вышли 8 участников.
Среди них: екатеринбургские проектные бюро «АрХиТек», «Архитектурное бюро «Гордеев-Демидов» и консорциум «Проект Река». Их соперники — представители архитектурных сообществ Москвы и Санкт-Петербурга: бюро «НЕФА АРХИТЕКТС», «Городское
Теперь отобранных финалистов ждет второй этап конкурса, в рамках которого они должны разработать свою концепцию развития набережной
Следует добавить, что призовой фонд конкурса проектов составляет 1 миллион рублей. Занявшие три призовых места получат 600, 300 и 100 тысяч рублей соответственно. Инвесторами конкурса выступили