В Башкирии подорожали ягоды и подешевело молоко
За килограмм лесной красавицы сейчас просят 300 рублей, а за литр молока — 45. Пенсионеры уже признались, что в этом году сделают меньше варенья.
За килограмм лесной красавицы сейчас просят 300 рублей, а за литр молока — 45. Пенсионеры уже признались, что в этом году сделают меньше варенья.
А вот продавцы отмечают — покупателей стало меньше. Наш корреспондент побывал на нескольких рынках Уфы, в том числе и стихийных.
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