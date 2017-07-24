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15:56 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Башкирии подорожали ягоды и подешевело молоко

За килограмм лесной красавицы сейчас просят 300 рублей, а за литр молока — 45. Пенсионеры уже признались, что в этом году сделают меньше варенья.

А вот продавцы отмечают — покупателей стало меньше. Наш корреспондент побывал на нескольких рынках Уфы, в том числе и стихийных.

Все подробности смотрите в вечернем выпуске «Вестей» в 20 часов 45 минут.

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