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17:11 (мск), источник: НТА-Приволжье

Стоимость 1 кв. м жилья в Нижегородской области на вторичном рынке во II квартале 2017 года составила более 63 тысяч рублей

Стоимость 1 кв. м жилья в Нижегородской области на вторичном рынке во II квартале 2017 года составила 63,244 тыс. рублей. Как сообщает Нижегородстат, стоимость 1 кв. м на первичном рынке составила 61,747 тыс. рублей.

Согласно информации, стоимость жилья с II квартала 2016 года до II квартала года текущего выросла на первичном и снизилась на вторичном рынке. Если по состоянию на апрель прошлого года 1 кв. м жилья на вторичном рынке стоил 64,5 тыс. рублей, то в 2017 году уже 63,244 тыс. рублей. На первичном же рынке стоимость поднялась на 1 тыс. рублей.

Кроме того, согласно данным Нижегородстата, стоимость строительства 1 кв. м жилья в регионе по итогам I полугодия 2017 года составила 43,8 тыс. рублей, что на 2,2 тыс. меньше, чем в 2016 году. В сельской местности построить 1 кв. м жилья в среднем составляет 37 тыс. рублей, в городах — 45,6 тыс.

Как сообщалось ранее, ввод жилья в Нижнем Новгороде за четыре месяца 2017 года снизился на 12% по сравнению с прошлым годом.

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