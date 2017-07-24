Стоимость 1 кв. м жилья в Нижегородской области на вторичном рынке во II квартале 2017 года составила более 63 тысяч рублей

Согласно информации, стоимость жилья с II квартала 2016 года до II квартала года текущего выросла на первичном и снизилась на вторичном рынке. Если по состоянию на апрель прошлого года 1 кв. м жилья на вторичном рынке стоил 64,5 тыс. рублей, то в 2017 году уже 63,244 тыс. рублей. На первичном же рынке стоимость поднялась на 1 тыс. рублей.

Кроме того, согласно данным Нижегородстата, стоимость строительства 1 кв. м жилья в регионе по итогам I полугодия 2017 года составила 43,8 тыс. рублей, что на 2,2 тыс. меньше, чем в 2016 году. В сельской местности построить 1 кв. м жилья в среднем составляет 37 тыс. рублей, в городах — 45,6 тыс.