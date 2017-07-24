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16:49 (мск), источник: Ведомости

Законопроект об отмене бесплатного багажа на самолетах притормозили в Совете Федерации

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству рекомендовал отклонить принятый Госдумой 20 июля законопроект, отменяющий бесплатный провоз багажа для пассажиров с невозвратными авиабилетами.

Источник: Reuters

Председатель комитета Андрей Клишас объяснил, что это может сделать билеты дороже.

Положения закона могут отрицательно сказаться на гарантиях прав пассажиров и, соответственно, ухудшить закрепленное действующим законодательством положение граждан, что не согласуется со статьей 55 Конституции.
Андрей Клишас

По его словам, в пояснительной записке правительства говорится о внесении изменений в федеральные авиационные правила в части конкретизации содержания понятий «ручная кладь» и «вещи, находящиеся при пассажире». «Вместе с тем даже с учетом трехлетней подготовки законопроекта такой проект подзаконного нормативного акта, где бы четко указывались минимальные нормы, не представлен вместе с законом», — сказал Клишас.

Как отмечает сенатор, если в течение двух месяцев (срок вступления в силу закона) изменения не будут приняты, то не будут установлены и ограничения минимальных норм для авиакомпаний, а это значит, что они могут устанавливать нулевые нормы ручной клади. «Это обстоятельство будет вынуждать пассажиров приобретать билеты по более дорогому тарифу, включающему привычные условия провоза багажа и ручной клади, что может привести не к запланированному снижению стоимости авиаперевозок, а к фактическому удорожанию билетов для граждан», — сказал Клишас.

Кроме того, отметил сенатор, создание правовых условий для работы лоукостеров без закрепления их правового статуса (а он в законодательстве не определен), может привести к злоупотреблению со стороны не только таких авиакомпаний, но и других, пассажиры которых могут и не знать о невозможности провоза минимального бесплатного багажа по выбранному ими тарифу.

С этой проблемой могут столкнуться также и пассажиры бизнес-класса по невозвратным тарифам.
Андрей Клишас
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Согласно законопроекту, для невозвратных авиабилетов отменяется норма бесплатного багажа. Для возвратных авиабилетов закон сохраняет право пассажира бесплатно провозить минимум 10 кг багажа. Законопроект обязывает перевозчика при покупке билета информировать пассажира об условиях провоза багажа и ручной клади.

Авиакомпаниям дается право устанавливать нормы бесплатного провоза ручной клади (в соответствии с правилами, утверждёнными Росавицией, на основании требований эксплуатационной документации воздушного судна). Габариты ручной клади должны позволять разместить её в салоне воздушного судна.

Перевозчик также получает право на расторжение договора с пассажиром в одностороннем порядке, если тот откажется оплатить провоз багажа на условиях, прописанных в этом договоре.

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