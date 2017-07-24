Калининградстат: Доходы жителей области уменьшились на 4,4%
Основную часть денег — 76,4% — жители расходуют на покупки и оплату услуг.
Основную часть денег — 76,4% — жители расходуют на покупки и оплату услуг.
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Основную часть денег — 76,4% — жители расходуют на покупки и оплату услуг. По сравнению с
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в крупных, средних и малых организациях в мае 2017 года составила 31 157 рублей. По сравнению с маем 2016 года она увеличилась на 4,5%, по сравнению с апрелем 2017-го — на 0,4%, — говорится в докладе.
Ранее в рамках опроса портала Зарплата.ру девять процентов жителей Калининграда заявили, что им не хватает денег на продукты. Некоторые респонденты (41%) отметили, что у них достаточно финансов на еду, но купить одежду уже затруднительно.