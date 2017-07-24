Калининградстат: Доходы жителей области уменьшились на 4,4%

Источник: Калининград.Ru

В январе-мае 2017 года среднедушевые доходы жителей Калининградской области составили 24 584 рубля в месяц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они уменьшились в реальном выражении на 4,4%. Об этом сообщается в докладе Калининградстата о социально-экономическом положении региона.

Основную часть денег — 76,4% — жители расходуют на покупки и оплату услуг. По сравнению с январём-маем 2016 года доля этой статьи увеличилась на 2,1%. На 0,6% больше калининградцы стали тратить на оплату обязательных платежей и взносов. При этом на 4,5% снизились расходы на накопление сбережений и на 0,4% — на покупку валюты.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в крупных, средних и малых организациях в мае 2017 года составила 31 157 рублей. По сравнению с маем 2016 года она увеличилась на 4,5%, по сравнению с апрелем 2017-го — на 0,4%, — говорится в докладе.