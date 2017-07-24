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17:10 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Доход ректора Санкт-Петербургского горного университета превысил его зарплату в 30 раз

Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко в прошлом году заработал 195,7 млн руб. Это в 30 раз больше его зарплаты и премий, которые, как следует из декларации на сайте вуза, по итогам прошлого года составили 6,5 млн руб.

Источник: РИА "Новости"

В декларации о доходах господина Литвиненко также отмечается, что в собственности у него находятся три земельных участка общей площадью около шести тыс. кв. м. Кроме того, он владеет квартирой площадью около 150 кв. м, и на правах общей долевой собственности — квартирой площадью 433 кв. м.

По итогам 2015 года годовой доход ректора Санкт-Петербургского горного университета составил 277,1 млн руб. При этом его зарплата за тот период была равна восьми млн руб.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что Владимир Литвиненко стал самым богатым среди руководителей российских вузов.

По данным издания, кроме работы в вузе он — второй по величине совладелец крупнейшего в мире производителя удобрений компании «Фосагро». В апреле доля господина Литвиненко в компании составила 19,35% акций.

Издание уточняет, что под руководством ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко когда-то защитил кандидатскую диссертацию президент России Владимир Путин.

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