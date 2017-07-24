Доход ректора Санкт-Петербургского горного университета превысил его зарплату в 30 раз

В декларации о доходах господина Литвиненко также отмечается, что в собственности у него находятся три земельных участка общей площадью около шести тыс. кв. м. Кроме того, он владеет квартирой площадью около 150 кв. м, и на правах общей долевой собственности — квартирой площадью 433 кв. м.