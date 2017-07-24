Доход ректора Санкт-Петербургского горного университета превысил его зарплату в 30 раз
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В декларации о доходах господина Литвиненко также отмечается, что в собственности у него находятся три земельных участка общей площадью около шести тыс. кв. м. Кроме того, он владеет квартирой площадью около 150 кв. м, и на правах общей долевой собственности — квартирой площадью 433 кв. м.
По итогам 2015 года годовой доход ректора
По данным издания, кроме работы в вузе он — второй по величине совладелец крупнейшего в мире производителя удобрений компании «Фосагро». В апреле доля господина Литвиненко в компании составила 19,35% акций.
Издание уточняет, что под руководством ректора