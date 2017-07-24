В Елабужском районе РТ построят МФЦ на 5 млн рублей
В центре проведут строительство инженерных сетей канализации, водоснабжения и многого другого.
В центре проведут строительство инженерных сетей канализации, водоснабжения и многого другого.
(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Татьяна Иванова). В селе Костенеево Елабужского муниципального района РТ построят многофункциональный центр на сумму 5 млн рублей. Новость об этом появилась на сайте госзакупок.
В ходе строительства центра в нем ожидается установка инженерных сетей канализации, водоснабжения, электроснабжения, а также наружного газопровода низкого давления. Планируется и благоустройство прилегающей территории.
Заказчиком выступил МКУ «Департамент строительства при Исполкоме Елабужского муниципального района».