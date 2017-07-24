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17:48 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Елабужском районе РТ построят МФЦ на 5 млн рублей

В центре проведут строительство инженерных сетей канализации, водоснабжения и многого другого.

(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Татьяна Иванова). В селе Костенеево Елабужского муниципального района РТ построят многофункциональный центр на сумму 5 млн рублей. Новость об этом появилась на сайте госзакупок.

В ходе строительства центра в нем ожидается установка инженерных сетей канализации, водоснабжения, электроснабжения, а также наружного газопровода низкого давления. Планируется и благоустройство прилегающей территории.

Заказчиком выступил МКУ «Департамент строительства при Исполкоме Елабужского муниципального района».

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